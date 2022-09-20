8月外銷訂單意外「翻紅」 9月預測年減最深跌近一成

經濟部統計處今（20）日公布8月外銷訂單表現，訂單金額為545.9億美元，創歷年同月新高，年增2.0%，甩掉7月翻黑陰霾，翻回正成長。

統計處預估，9月外銷訂單金額為570億美元至585億美元，年減9.4%至年減7.0%；統計處也預測今年第3季外銷訂單金額為1,658億美元至1,673億美元，年減3.4%至2.5%。

統計處上月預估8月外銷訂單為年減3.7%至年減0.9%，幾乎已經確定會出現「連二黑」，豈料這次表現優於預期。經濟部統計處長黃于玲也說，上月估計是認為中國大陸限電、疫情及全球終端需求衰退影響大，所以預測較為保守。

但據統計處調查311家廠商大陸限電及疫情對於8月外銷訂單影響，其中只有23家、約7.6%反映受到衝擊，整體影響比想像小。其次，原本認為全球終端需求疲弱會削減電子新品帶動的備貨朝成長力道，但也優於預期。

按貨品別分析，資通信產品及電子產品都優於預期，且均受惠於新上市的iPhone 14「蘋果光」壟罩。

資通信產品訂單金額達142.7億美元，創同月新高，年增3.1%。而「獨撐」8月外銷訂單表現的電子產品外銷訂單金額達到190.4億美元，達同月新高，並有15.4%的雙位數正成長，拿下「連31紅」。主因為5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，及消費性電子產品備貨潮。

而雖然光學器材中的光學鏡頭也受惠於手機新品上市，但面板價格仍舊呈現「價量雙跌」，呈現年減36.5%，吃下「連七黑」。

但幾家歡樂幾家愁，傳統貨品仍舊受到高通膨、各國升息所導致的終端需求削弱影響。基本金屬、機械、塑橡膠製品年減22.6%、15.2%、25.3%，分別呈現「連五黑」、「連六黑」、「連七黑」；化學品8月年減13%，為23個月以來最大減幅。

傳統貨品中僅有礦產品因為國際油價續居於高點，8月訂單金額為21.4億元，年增134.0%，創下連18個月正成長。

而在主要接單地區方面，美國、歐洲訂單金額分別為175.5億美元及96.6億美元，均創同月新高。東協地區訂單金額則是達到71.3億美元，奪下歷史新高，年增達35.1%，為5個月以來最大增幅，拿下「連27紅」。

但幾家歡樂幾家愁，中國大陸及香港地區因內部經濟放緩、疫情措施嚴格及限電情形，年減25.5%，跌幅為13年以來最深。黃于玲補充，東協地區在歐美及大陸經濟放緩之後，成為廠商開拓商機的新市場。

細部比較東協及陸港兩地區產品，資通信產品表現，兩地區分別年減17.5%及27.3%；東協地區在電子產品則是年增超過一倍，陸港地區衰退二成。

黃于玲補充，以資通信產品來說，大陸是以筆電、儲存裝置、顯卡，東協則是顯示卡跟筆電，均是受到疫情紅利結束及終端消費疲弱影響。資通信接下來比較穩定的產品必須看伺服器跟網通商品。

電子產品方面，中國大陸手機及3C產品消費都呈現疲弱，IC設計、記憶體訂單明顯下降；東協雖然有出現轉單受惠，但受到終端需求下滑情況下，就沒有那麼明顯。

展望未來，雖然8月外銷訂單「迴光返照」翻回正成長，9月卻預估衰退9.4%至7.0%，跌幅愈來愈深；同時間第3季也預估會呈現年減。

近幾個月出現兩次「紅翻黑」、「黑翻紅」，對於如此震盪情形何時可能趨於穩定？黃于玲說，外銷訂單高基期及終端需求疲弱情形下，再加上大陸動態清零未放鬆，再加上美中貿易戰熱化等因素考，很難說震盪效果會持續多久。

對於接下來是否可能出現「旺季不旺」？黃于玲說，第3季較第2季持平或是呈現季增機會參半；至於第4季因科技新品上市，再加上歐美進入聖誕節消費旺季，原則上應會優於第3季表現，年底也有機會拚正成長，但還是要看美國Fed及全球央行升息力道對於終端需求的影響。

據IHS Markit 9月15日對全球經濟預測，全年經濟成長會成長2.8%，上修0.2個百分點，第3季成長2%，下修0.2個百分點；第4季成長1.5%，下修0.3個百分點，顯示對於下半年較為悲觀。