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外媒指下周Chip 4準備會議 經濟部：無確切消息無法評論
南韓首爾新聞報導，美國、台灣、日本及南韓的「Chip 4」聯盟，將在下周初以視訊形式，召開首場準備會議。對此，經濟部表示，目前尚無確切訊息無法評論，但若出席會議，會以我國產業發展為出發點。
對於由誰負責出席會議，行政院經貿談判辦公室（OTN）表示，晶片四方聯盟主要是由經濟部主導，未來若有涉及到貿易相關的才會加入討論，目前暫時沒有參與討論。
有關媒體詢問chip 4會議下週舉辦議題，經濟部官員回應，與志同道合國家的半導體供應鏈合作議題，一直都在討論中，以台灣的關鍵製造地位，也不會缺席。
對於會議是否會由經濟部長王美花出席會議，經濟部回應，並沒有確切訊息，因此無法評論。未來經濟部若參與相關討論，也會以我國產業發展為出發點，持續維護我國在全球半導體供應鏈的關鍵地位。
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