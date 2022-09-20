央行若升息利率將創6年新高 55％民眾認為影響購屋意願

全球進入升息循環，市場預期央行本週有可能再度升息，倘若再升息半碼，累計今年就將升息兩碼，總計0.5%，房貸利率將挑戰2016年以來新高，信義房屋針對官網使用者進行網路調查，面對央行連續性升息，41%受訪者認為沒影響，有需要就購屋，但有39%認為有影響，會降低購屋預算，16%認為影響顯著，會暫緩購屋打算，顯見面對央行連續性的升息，已經對過半的潛在購屋人造成影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，美國經歷暴力升息後，房市已經開始反轉修正，顯示大幅度的升息對於房市有顯著影響，而國內央行雖然升息的幅度較為保守，但國人已經太習慣長期的低利，再加上現在房價越來越高，貸款金額動輒超過千萬元，因此面對這波的升息循環，不管是心理上或者荷包負擔都會相對有感。

根據央行新承做房貸利率推估，在今年2月升息前的五大銀行新承做房貸利率為1.367%，倘若本季再升息半碼，累計今年就會升息滿兩碼（0.5%），未來新承做房貸利率就會達1.86%以上，而上一次利率超過1.85%，是在2016年的1月。

信義房屋從9月15到20日針對網路使用者進行問卷調查，並回收986份樣本資料。針對央行連續升息（長期利率恐達2%），是否降低購屋意願，有41%的受訪者認為不影響，有需要就購屋，39%有影響，降低購屋預算，16%指出影響顯著，暫緩購屋打算，另外有4%認為不清楚。

從調查結果顯示，約4成的受訪者幾乎不受升息影響，但也有55%受到影響，可能降低預算或暫緩購屋打算，顯見連續性的升息對於當前購屋人有一定影響。