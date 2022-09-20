央行本周若升息 利率挑戰6年新高 影響過半買方購屋

市場預期，本周央行有可能再度升息，一旦升息半碼後，累計今年就已升息兩碼，總計0.5%，房貸利率將挑戰2016年以來新高。信義房屋針對官網使用者進行網路調查，面對央行連續性升息，41%受訪者認為沒影響，有需要就購屋，但有39%認為有影響，會降低購屋預算，16%認為影響顯著，會暫緩購屋，顯示面對央行連續性的升息，已經對過半的潛在購屋人造成影響。

信義房屋專案經理曾敬德表示，美國經歷暴力升息後，房市已開始反轉修正，顯示大幅度的升息對於房市有顯著影響，而國內央行雖然升息的幅度較為保守，但國人已習慣長期低利，加上現在房價越來越高，貸款金額動輒超過千萬元，因此面對這波的升息循環，不管是心理或者荷包負擔都相對有感。

根據央行新承做房貸利率推估，在今年2月升息前的五大銀行新承做房貸利率為1.367%，倘若本季再升息半碼，累計今年就會升息滿兩碼（0.5%），則未來新承做房貸利率就會達1.86%以上，上一次利率超過1.85%是在2016年的1月份。

曾敬德指出，即使國內進入升息循環，但長期利率起起伏伏，或許過幾年又出現甚麼危機，利率可能又不是現在的水準，建議購屋人避免過度財務槓桿，同時預先試算利率若達2%左右，是否會對生活品質造成影響，也避免長期依賴使用寬限期。