如興股臨會董事改選9月底登場 國發基金「表態了」

遭停止交易的如興（4414）即將在9月底召開股東臨時會全面改選董事，其中最引人矚目的股東正是國發基金，究竟國發基金現在的態度為何？國發基金執行秘書蘇來守今（20）日表示，如興是國發基金的轉投資事業，一定會指派代表親自出席29日召開的股東臨時會，並全數支持國發基金推選的法人董事代表。

蘇來守強調，「國發基金不會支持其他董事，全部選票支持我們（國發基金）提名的法人董事，因為我們提名的人， 一定會表達我們的立場」。

蘇來守也說，不會公開徵求委託書、不會跟其他股東共同徵求委託書、也不會出具委託書給其他人、會親自派人參加股臨會支持推派的董事。

如興持股的明細顯示，截至7月國發基金仍是最大單一持股9.77%，面對如興案爭議，蘇來守還是維持一貫態度表示，「我們是股東，我們會保障我們股東的合法權益，並行使我們的股東權益。我們也是公司的董事，我們也會善盡董事的監督管理責任」。

蘇來守還指出，至於其他關於經營、行政監督、法院的裁判，「那要去請問職權單位」。

蘇來守再三表示，9月29日國發基金會如期去參加如興的股東臨時會，並參與董事選舉。

關於已進入司法的部分，蘇來守表示，國發基金已經參加投資人保護中心的集體訴訟求償，國發基金尊重司法最後判決結果。