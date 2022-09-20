快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如興股臨會董事改選9月底登場 國發基金「表態了」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發基金投資的牛仔褲代工大廠如興爆出財務問題，讓國發基金投資爭議再起，圖為國發會外觀。聯合報系資料照
國發基金投資的牛仔褲代工大廠如興爆出財務問題，讓國發基金投資爭議再起，圖為國發會外觀。聯合報系資料照

遭停止交易的如興（4414）即將在9月底召開股東臨時會全面改選董事，其中最引人矚目的股東正是國發基金，究竟國發基金現在的態度為何？國發基金執行秘書蘇來守今（20）日表示，如興是國發基金的轉投資事業，一定會指派代表親自出席29日召開的股東臨時會，並全數支持國發基金推選的法人董事代表。

蘇來守強調，「國發基金不會支持其他董事，全部選票支持我們（國發基金）提名的法人董事，因為我們提名的人， 一定會表達我們的立場」。

蘇來守也說，不會公開徵求委託書、不會跟其他股東共同徵求委託書、也不會出具委託書給其他人、會親自派人參加股臨會支持推派的董事。

如興持股的明細顯示，截至7月國發基金仍是最大單一持股9.77%，面對如興案爭議，蘇來守還是維持一貫態度表示，「我們是股東，我們會保障我們股東的合法權益，並行使我們的股東權益。我們也是公司的董事，我們也會善盡董事的監督管理責任」。

蘇來守還指出，至於其他關於經營、行政監督、法院的裁判，「那要去請問職權單位」。

蘇來守再三表示，9月29日國發基金會如期去參加如興的股東臨時會，並參與董事選舉。

關於已進入司法的部分，蘇來守表示，國發基金已經參加投資人保護中心的集體訴訟求償，國發基金尊重司法最後判決結果。

國發基金 股東臨時會 如興

延伸閱讀

傳徵求如興股東委託書 國發基金發二點聲明

股票變壁紙？如興、中福沒出具財報 最快明年4月下市

「交不出財報」如興明起停止買賣 網疑惑「之前漲停原來抓交替？」

如興繳不出財報、股價卻逆勢收紅 最快18日暫停交易

相關新聞

許舒博：經濟是保台關鍵 台灣對中依賴高應分散風險

商總理事長許舒博今天表示，台灣過度依賴中國大陸市場，已成為嚴重國家經濟安全問題，政府應規劃協助工商界分散市場，以降低風險...

外媒指下周Chip 4準備會議 經濟部：無確切消息無法評論

南韓首爾新聞報導，美國、台灣、日本及南韓的「Chip 4」聯盟，將在下周初以視訊形式，召開首場準備會議。對此，經濟部表示...

新設上市上櫃公司須先召開勞資會議 才能過審查

為強化企業落實召開勞資會議，勞動部自2019年起要求申請上市(櫃)公司，應先提供召開勞資會議相關文件，經勞動部審查同意後...

黑翻紅！8月外銷訂單545.9億美元 年增2％

經濟部統計處今（20）日公布8月外銷訂單表現，訂單金額為545.9億美元，創歷年同月新高，年增2.0%，由黑翻紅。

央行若升息利率將創6年新高 55％民眾認為影響購屋意願

全球進入升息循環，市場預期央行本週有可能再度升息，倘若再升息半碼，累計今年就將升息兩碼，總計0.5%，房貸利率將挑戰20...

反轉將至？央行本周若升息 4成買方減少購屋預算

市場預期央行本周可能再度升息半碼，一旦升息半碼後，累計今年就將升息兩碼，總計0.5%，房貸利率將挑戰2016年以來新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。