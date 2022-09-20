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商研院企業ESG永續規劃師班 與荷蘭IPOE合作具國際認證

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院「企業ESG永續規劃師」認證培訓班第二期台中場次於近日熱鬧登場。 圖／商研院提供
商研院「企業ESG永續規劃師」認證培訓班第二期台中場次於近日熱鬧登場。 圖／商研院提供

2022年最熱門關鍵字非「ESG」莫屬！如何培養優質綠領人才，為企業規劃完善的ESG策略方案，是各企業的重要工作。為協助將ESG內化至企業核心，商研院ESG永續學苑今年特別舉辦「企業ESG永續規劃師」認證培訓班，第一期在台南舉辦，第二期與中興大學磐石產學研究中合作，近日辦理第二期始業式，吸引近40名學員參訓。包括來自北中南之政府部門、光電半導體、工程顧問、室內裝修、多元服務、農業生技、電信…各界代表齊聚一堂，共同為環境永續投入心力。

企業ESG永續規劃師認證班總導師、商研院副院長張皇珍於始業式時表示，落實ESG，可以讓企業韌性永續。近年氣候變遷情形嚴重，已影響生態環境更衝擊產業運作，來自國際市場趨勢與國內法規要求，包含碳關稅、碳足跡等，「永續」相關議題勢必持續發酵。商研院向來重視企業治理、社會責任與環境永續的觀念培養，並且認為應有層次、分層級的方式來進行知識傳授。ESG的落實不分企業規模，並且應有方法論，先有好的規劃、擬定適合企業的行動方案，才能順利讓ESG落實於各部門。

中興大學磐石產學研究中心林谷合主任在開場時也提到，近年大家關心ESG議題，在未來在產業也有許多可以應用與延伸的地方，所以今年陸續與商研院合作辦理ESG系列課程。商研院對於廠商輔導能量充沛，同時也是國內頂尖智庫；中興大學身為國內中部地區指標大學，環保及管理領域也有足夠的能量，結合兩大學研單位的能量，期能成為中部地區的業者在進修ESG時的首選。

商研院指出，「企業ESG永續規劃師」認證班共五日35小時課程．課程設計特色包含ESG策略規劃，解析永續策略的規劃方法，以及報告書導讀與演練，以分組型式進行掌握報告書撰寫要點，同時解析趨勢與法遵，掌握ESG精華與企業韌性；結訓後培養學員瞭解國內外趨勢與法遵，並具備企業ESG永續規劃能力，同時掌握報告書撰寫方法，以有效落實ESG作為於日常運作之能力。

商研院表示，本課程設計的重點以提升人才的ESG規劃能力為優先，精研153家企業永續報告書案例，解析永續策略的規劃方法，協助國內中小企業進行ESG永續策略規劃，進而轉為營運優勢與機會。張皇珍也強調，開課目的並非教導報告書撰寫，重要是協助學員在ESG報告中找出差異點，讓規劃師人才成為企業或組織內部菁英。而商研院與荷蘭IPOE合作認證也是目前國內唯一、具有國際認証的ESG認證，透過考試讓學員歸納重點，這樣才能有效率協助大家瞭解ESG該如何進行。

商研院ESG永續學苑「企業ESG永續規劃師班」第三期即將於10月28日前進台北辦理今年度最終場課程，想要獲得具有國際認證ESG課程者，可上網搜尋商研院ESG永續學苑：https://esgacademy.cdri.org.tw，或洽服務專線07- 222-3999#101南部院區。

ESG 中興大學 農業生技

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