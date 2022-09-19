解決五缺 國發會：進行長期調整、已滿足兆元投資廠商

為落實蔡總統產業五大要素優化政策，瞭解水、電、地、人才、勞工等五面向優化推動情形，國發會委員會議今（19）日邀請各相關部會進行專案報告，並就長期結構進行調整，勞動部未來將聚焦缺工行業媒合率、經濟部將強化科技造水、國發會鎖定本土STEM人才培育。

龔明鑫指出，相關部會執行「產業五大要素優化政策」迄今已累積相當成效，預計可滿足三大投資方案、再生能源及半導體業等兆元投資的廠商的未來需求。但為因應國家長期發展及投資需求，該政策也需強化提早佈局的準備。

在土地盤點部分，經濟部表示，未來將確實與台糖合作開發中埔、水上等產業園區，以滿足未來需求。另在產業穩定供電部分，則將就電力供給、電力調度、電網管理、風控及組織管理，以及負載端資源等五大項目進行精進，以因應極端氣候的變化及電力負載的情形。

另在穩定供水方面，經濟部表示，盤點投資台灣三大方案廠商需用水量每日約40.2萬噸，未來還將強化科技造水，包括再生水和海淡水，以滿足不斷增長的產業用水。

關於國內缺工現象，勞動部則推動「產業缺工專案推動方案」，針對相關企業反應特定缺工情形，將因應企業人力需求，提供客製化求才服務並鼓勵求職者投入缺工產業。另，針對求才30人以上的營造業、製造業、照顧服務業，勞動部也掌握求才媒合，補實約2.1萬人；旅館業部分則跟觀光局合作，補實約650人。此外，也針對營造業缺工，自上周展開規劃優先媒合國人投入相關工作。

國發會則表示，未來將鎖定本土數位人才的培育，根據主計總處的缺工調查，我國在專業人才缺口約4.3萬人，且七成屬於STEM領域，高教體系擴大STEM領域招生名額需達到每年約10%~15%的成長，同時並已核定十校設立11個研究學院，包含半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融等五大領域。