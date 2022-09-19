夏月電價延長一個月 經濟部：產業界均支持

經濟部今（19）日下午進行2022年第二次電價費率審議會，經濟部次長林全能會後表示，因委員考量到國內通膨影響甚大，決定今年10月至明年3月間電價凍漲，維持平均每度2.8458元。

另外，考量到極端氣候，導致5月易早熱乾旱現象，10月也常有「秋老虎」致氣候炎熱，當這段期間部分機組因大修或環保下降，導致出現用電量仍高，但供電能力不足情況。因此也宣布，夏月電價期間，由原6月至9月擴大為5月16日至10月15日，自2023年元旦實施。

電價審議委員會今年6月召開會議，決定今年7月至9月平均電調漲8.4%，由每度2.6253元增加至2.8458元，打破台灣最長凍漲紀錄的「連七凍」。

對於這次電價是否調漲，林全能轉述，委員評估近期原油價格稍有回檔，但國際天然氣現貨價格仍屬高檔，且煤價也在歷史高價水位，台電燃料成本未解，但考量到台電今年7月才剛調漲電價、政府明年將編列1,500億元增資台電，以及國內通膨壓力仍大，決議不調整電價。

台電今年1至7月虧損為1,232億元，迄今累積虧損達1,647億元，負債比率達九成。林全能補充，審議會亦十分重視台電財務狀況，但要求台電可以考慮是否針對燃料成本調漲是否都用電價調整方式處理，建議台電應研提財務改善方案。

林全能補充，過去燃料成本占台電總成本的五成，近期因為價格飆升，所以已經超過一半占比，建議台電應該拉長分析燃料未來走勢，不要等到很急迫才做成本調整。對於今年台電全年虧損將達多少，台電表示須持續觀察燃料成本變化，無法估算。

另外，本次審議會討論夏月電價是否提前事宜，林全能指出，近年5月中下旬氣溫就非常高，10月也會遇上「秋老虎」，導致用電量飆升；同時間5月部份機組仍在大修，10月進入空汙季，高達270萬瓩燃煤機組因環保停機，供電量大幅減少，讓原本6月至9月夏月電價無法因應。

因此，本次電價審議會決議讓夏月電價擴大為5月16日至10月15日，相當於夏月電價拉長一個月，自2023年元月起實施，而非夏月電價將先調降，以維持全年平均電價不變。

對於產業界態度，林全能說，工商界委員在會中都一致認同，表示無論是排程調整或是庫存調整都會積極配合辦理，協助台電調整尖峰需求。

台電總經理王耀庭說，夏月電價調整影響約2.5萬戶的高壓用戶，包含製造業及服務業；業界反應是如果要實施，那麼就要提前公告，因為還要進行人員排班跟庫存調整。他補充，像是半導體業全年都是滿載生產，所以對其無太大影響。

然而，對於明顯生產旺季落在於第2季的產業，比如說IC設計、印刷電路板（PCB ）業、水泥及造紙業等，提前進入夏月電價是否會影響到生產成本？林全能重申，中華民國全國工業總會代表在會中也支持夏月電價延長，確實每個產業特性不同，但廠商都認為可以用庫存畫生產及排程因應，進行尖峰用電移轉。