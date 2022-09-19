陽光伏特家攜手永豐金 推再生能源專屬信託

售電業者陽光伏特家今日宣布攜手永豐銀行，率先針對中小企業最常見的綠電交易金流託管議題，透過金融、資訊、技術等面向的革新突破，共同推出「再生能源專屬信託模式」，可謂台灣能源轉型過程中的指標性里程碑。創新信託服務旨在提升企業、發電業及售電業之間的購電或轉售安全性，不僅協助再生能源從全然的「政策補助」過渡到「市場機制」，促成電力交易自由化市場的形成，更協助台灣再生能源發展接軌全球趨勢，強化再生能源自產能力，進而緩解國內出口導向產業之綠電採用壓力。

陽光伏特家在今年透過再生能源專屬信託模式，成功促成發電業者雲豹能源，替旗下太陽光電廠完成融資協議轉換，順利將綠電轉供予國內企業，成為首起融資電廠轉供綠電的信託案例。此舉可以幫助發電業者跳脫台電躉售制度，取得優於躉售電價的費率。透過陽光伏特家的三轉一服務，更能以低門檻的方式投入市場，取得綠電交易的先機。

陽光伏特家創辦人馮嘯儒指出，陽光伏特家身為國內第一間取得再生能源售電業執照的業者，致力於活絡國內綠電自由化交易市場，此次與永豐銀行合作的再生能源信託模式，不僅預期引發大量發電業者投入綠電生產，也打破中小企業購買綠電時，所需面對的融資信用評比窘境，降低中小企業綠電取得門檻，讓使用綠電一事，成為國內企業邁向國際競爭的助力而非阻力，進而提升台灣整體再生能源發展層次。

陽光伏特家自2019年取得再生能源售電業執照，積極協助國內企業滿足綠電需求與達成RE100目標（使用100%再生能源），同時也攜手再生能源發電業者，跳脫政府躉售制度，投入綠電自由市場，今年六月更推出全國首創中小企業綠電採購平台，助中小企業取得綠電以利出口貿易，至今所服務的客戶類別橫跨科技、金融、服務及電信業，今年更成功轉供綠電給電動機車領導品牌Gogoro ，助Gogoro達成使用再生能源的目標；近期也協助台新銀行採購綠電，逐步實踐淨零計畫，幫助企業邁向綠色金融的目標。