因應918地震 水利署檢修水庫及堤防構造物

台東池上昨（18）日發生芮氏規模6.8強震，尤其以台灣中南部及東部影響較大，水利署各單位第一時間巡查堤防、水門、水庫運轉後，署長賴建信也要求對於震度4級以上水庫及滿庫水庫應即啟動特別檢查。

水利署表示，從9月17日晚上9時41分台東關山發生芮氏規模6.4地震後，隨即依照標準作業程序，對於震度大於四級地區的水庫，以及震度大於五(弱)級地區河堤或護岸、海堤地震啟動查報機制，各河川局同仁及防汛護水志工第一時間即出動巡查堤防、水門等構造物安全及通報，提供即時災情迅速進行應變處理。

水利署指出，除台東卑南溪瑞源、后湖堤防水防道路有龜裂，其餘正常；各水資源局及水庫管理單位也迅速檢視水庫運轉均為正常。

水利署表示，對於堤坊與各橋梁銜接界面、水門啟閉功能、河道有否隆起、倒坍橋面是否影響通洪等，也已詳細檢視查核，並即刻啟動復建，相關備用電源及油料均檢查補充與相關搶修險廠商也保持密前聯絡，以備不時之需，由於時值汛期，仍需防汛安全為先，避免二次災害發生。

同時，賴建信也已要求對於震度4級以上水庫及滿庫水庫應即啟動特別檢查，對於震度較大有風險或危害度較高堤段啟動非破壞性監測，堤防損壞輕微者一週內完成搶修險，近期餘震仍頻，也提醒同仁進行相關工作應以安全為第一。

水利署也呼籲民眾，近期請注意可能發生餘震，並注意自身安全，尤其要注意山區邊坡土石鬆動之危害，也提醒民眾，可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。