不年改、政府年年撥補 學者精算：勞保6年後「照樣破產」

勞保潛藏負債如滾雪球般增加，由2020底10.29兆元擴增至2021年底10.82兆元。政治大學商學院風險管理與保險學系特聘教授黃泓智表示，政府明年撥補勞保450億元，看起來很多，但勞保2028年依然要破產，惟有推動年金改革才是長治久安之計。

他表示，勞保潛藏負債之所以一路快速增加，根本原因就是勞保長期不足額提撥。根據精算，勞保平衡費率是27.83%，現在勞保普通事故保險費率僅10.5%（不含就業保險），就算政府每年撥補幾百億元，即便明年撥補450億元，也是杯水車薪，勞保2028年照樣破產。

他強調，政府撥補當然是愈多愈好，但是政府不可能每年都拿出很多預算來撥補勞保，年改是一定要做的，否則都阻擋不了勞保六年後破產的命運。

黃泓智表示，他曾經精算，政府每年撥補金額高達1000億元，且勞保基金每年投資報酬率維持3.5%以上，同時調降年金給付為70%，亦即將目前年資給付率1.55%打個七折，勞保則可延後破產時間至2052年；若政府無法每年撥補千億元，僅能撥補200億元，但將給付調降為60%，亦可將破產年限延後至2049年，等於延後27年。

他表示，搶救勞保一定是多管齊下，但不論採那種方案，只要是調降給付、提升費率都會涉及年金改革，這已是一條必然要走的道路。