滾雪球效應！ 勞保潛藏負債一年暴增5,300億元

勞保潛藏負債滾雪球。勞保局以去（2021）年底為基準，精算未來50年應計給付現值應為11.67兆元，若扣除已提存責任準備8,506億元，未提存金額、亦即潛藏負債高達10.82兆元。若和以2020底為基準精算潛藏負債10.29兆元相較，等於一年之內潛藏負債暴增約5,300億元，增加速度驚人。

為何勞保應計負債及潛藏負債擴大？勞動部官員表示，主要是隨著勞工投保年資和投保薪資漸增，領的年金愈來愈多、以及選領老年年金人數增加，加上一直以來實收費率遠低於平衡費率，收費遠遠不足給付，而且年年差距愈拉愈大。

官員舉例，2018年時勞工選擇領老年年金比率為80%，近年已超過90%，亦即領一次金的勞工減少了，而勞工年資累積都會增加未來老年給付，目前勞保費率又偏低，2021年勞保精算報告指勞保平衡費率為27.83%，目前勞保普通事保險費率僅為10.5%，明年將調升至11%，加計就業保險1%，合計為12%。

勞保局官員坦言，明年勞保費率調升0.5個百分點，雖可為勞保挹注200多億元，隨著人口結構少子化及老化，長期來說，預期未來保費收進來得愈來愈少，給付出去老年年金只會愈滾愈多，收支失控；只要勞保重新精算，「潛藏負債都只會一路增加」。

根據勞保局112年度預算書指出，以2021年12月31日為基準日，勞保投保人數1,008萬人，折現率及資產報酬率4%、消費者物價指數（CPI）年增率0.9%與投保薪資增長率1.5%等假設條件下，精算未來50年勞保普通事故老年、失能及死亡給付之應計給付精算現值約11.67兆元，扣除截至今年6月底止已提存責任準備8,506億元，未提存金額為10.82兆元。

若對照勞保2021年精算報告，以2020年12月31日為基準日，勞保應計負債為11.05兆元，潛藏負債10.29兆元，勞保破產年限為2028年。換言之，勞保潛藏負債短短一年之間就加約5,300億元之多，令人咋舌。

雖然勞保基金前兩年操作績效佳，政府2020撥補勞保200億元，2021年撥補220億元，2022年撥補300億元，三年總計撥補720億元，使基金餘額改善，延後破產年限，但根據精算，當2028年勞保破產，預計當年度負債一口氣達1,267億元，政府撥補顯然都無法挽回勞保破產命運。