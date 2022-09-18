光電躉購費率明年看漲？經濟部能源局這樣回應

市場消息傳出，政府目前正研擬調升明年光電躉購費率，藉此因應通膨所帶來的影響，讓國內太陽能系統業者能維持一定的投資報酬率，進此協助台灣完成2025年太陽光電建置量達20GW的目標，預料產業榮景有望持續延續，並激勵包括元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）、安集（6477）等四大模組廠業績表現。

針對明年光電躉購費率將與今年持平，甚至可能往上調，經濟部能源局回應，目前還在依照以往程序收集相關成本參數，做為明年躉購費率擬定基礎，針對未來躉購費率走向尚未討論。

由於過往光電躉購費率大多只降不升，藉此讓政府補助能隨著時間緩步退場，因此近期市場傳出明年光電躉購費率將調升的消息，確實較為罕見。對此，業界人士表示，光電躉購費率調升的目的主要是為了讓太陽能電廠的投資報酬率能維持在一定的水準，否則很可能會被通膨吃掉獲利，自然就不會有人想繼續投入開發。

雖然光電躉購費率調升的情況較少見，但也並不是沒有發生過。去年下半年時，政府為了激勵光電裝置量提升，就祭出優惠加碼政策，而今年下半年的躉購費率則維持與上半年一致，打破原先下半年通常低於上半年的慣例，顯示出政府為了達到再生能源轉型，對太陽能產業的補助絲毫不手軟。

國內太陽能模組業者認為，光電躉購費率一向是國內太陽能產業的風向球，今年因上、下半年維持一致，因此模組很早就被訂購一空，並且已開始陸續出貨，而明年若躉購費率調升，勢必也有助於市場需求持續擴大，對模組廠、系統廠都是正面幫助。

據悉，目前國內太陽能模組的產能主要以元晶、聯合再生、茂迪、安集四大業者為主，而模組廠近年來為搶得更多市場商機，也正積極加速擴產腳步，加上近期政策持續鼓勵太陽能光電建置，因此未來市場需求勢必將持續增溫，估計模組廠有望受惠最深。