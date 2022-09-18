地震連連 台電：核二、三廠、及全台電力系統正常運轉

近兩日全台地震連連，外界關切全台電廠是否受影響。台電今（18）日表示，台電說明，核三廠1、2號機正常運轉，核二廠2號機正常運轉，目前全台電力系統皆正常運轉，雖地震造成東部兩條161kV線路跳脫，但不影響供電。

台東昨日晚間發生規模6.4強震，今日餘震未停歇，於14時44分發生規模6.8有感地震，全台電力系統皆正常運轉，但部分地區因饋線跳脫，造成局部性停電。台電也於今日16時成立地震緊急應變小組。

台電表示，花蓮地區因地震引起饋線跳脫，造成共7073戶停電，另發生台北市中山區北安路504戶、新北市三重區中正北路197戶、台南市安南區郡安路430戶（已復電）、台東關山地區海端鄉南橫利稻362戶及池上萬安、富興地區共157戶、與高雄市路竹區等地約百戶的小範圍區域停電，台電正積極派員處理中。