全台首度2產業園區同日動工 嘉義將創逾1萬個就業機會

行政院長蘇貞昌今天上午出席嘉義縣中埔、水上產業園區動土典禮，2個園區預計2026年廠商進駐完成，將創造1萬1577個就業機會，各園區每年有200億以上的產值，地方鄉親均表示，很期待。

為因應台商回台設廠用地需求，經濟部規劃將台糖農場土地開發為「只租不售」的產業園區，位於嘉義縣中埔及水上2個園區，分別在今年6月及7月行政院核定設置，今天行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人出席動土儀式，百名地方鄉親到場參與。

蘇貞昌表示，2022年5月核定全台5處台糖甘蔗地變產業園區，嘉義縣就占2處，經1年9個月環評，今天就動土，可見經濟部與嘉義縣政府行政效率高。

經濟部政務次長曾文生表示，今天是台灣有史以來首度2個園區同天動工，內心感動也激動，園區從送環評審議通過，2年時間完成，是非常有效率開發的園區，而原本台商回流無規畫到中埔，是立委陳明文親到經濟部提出中埔園區緊鄰嘉義市南邊，是連結縣市重要樞紐，值得開發串連整體產業。

經濟部工業局長連錦漳指出，中埔產業園區總面積67.6公頃、產業用地40.7公頃（只租不售），今年底第1區5.06公頃，出租廠商同步建廠，可提供19家廠商進駐，預計2025年底園區整體完工；另水上產業園區總面積79.6公頃、產業用地47.8公頃（只租不售），今年底第1區6.11公頃，出租廠商同步建廠，可提供8家廠商進駐，預計2024年底園區整體完工。

連錦漳表示，中埔園區投入50億、創造5426個就業機會、年產值216億元；水上園區投入53億、創造6151個就業機會、年產值254億元，2園區的台商及一般廠商合計116家，皆具良好交通區位，規畫引進金屬製品製造、電子零組件製造、機械設備製造及食品製造，2區位可迅速連結大埔美精機園區及馬稠後產業園區等工業區。