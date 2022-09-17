台開將開股臨會 下周起徵求議案及董事改選名單

台開8月25日開股東臨時會，因出席股數未超過發行股份總數二分之一而流會，依法律規定將再擇日召開股東常會，因此昨（16）日董事會決議，自9月20日上午11點起至9月30日下午4時止，受理股東提案相關事宜，以及採候選人提名制選任董監事。

台開今日公告，依據公司法及證券交易法相關規定暨9月16日董事會決議，自9月20日上午11時整起至9月30日下午4時整止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。

台開表示，此次股東會將進行董全面改選，選出董事7名（含獨立董事3名），採候選人提名制選任董監事。因此上述時間亦受理股東就本次董事、獨立董事選舉提名候選人。

依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人。依公司法第165第2項或第3項停止股票過戶時，股東持股未達百分之一者之提名，不列入董事、獨立董事候選人名單。而欲提名董事之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷，並依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條第四項辦理。