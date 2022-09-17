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蔡總統盼地方政府成立都更專責單位 推動公辦都更
總統蔡英文今（17）日上午以錄影方式為「第四屆危老+都更博覽會」開幕式致詞，期盼在中央政府努力精進法規、國家住都中心協助的努力之下，各地方政府也可以一起採取更積極、更有效的作為，成立地方都市更新專責單位，帶頭推動公辦都更，也誘發民間發起自主危老都更的意願。政府會和大家繼續打拚，讓國人都能享有更安全、更有品質的居住環境。
總統致詞內容：
首先，我要感謝謝金河社長，連續四年舉辦「危老+都更博覽會暨研討會」，讓我們的危老都更政策有更多元、更豐富的討論。
今天的活動中，還增加了「臺灣都市更新暨危老重建團隊獎」，鼓勵優秀的團隊。我也要感謝所有參與的朋友，對於推動危老都更的努力。
面對不斷攀升的危老建築數量，以及極端氣候、人口老化、不可預測的強震風險，危老都更是我上任以來，最重視的議題之一。
這幾年來，政府積極推動危老都更政策，包括危老條例立法、國家住都中心成立，到都更條例的全面翻修。
我們希望，高風險的建築物都能在政府法規及資源的協助之下，加速辦理都更，改善居住環境，也提升都市的韌性。
無論是辦理都市更新案件，或是危老重建的申請及核准案量，這幾年來，都有顯著的增加。
我們也看到，不只是大家傳統所認知的都會區，連花東地區以及馬祖、金門、澎湖等外島地區，都有民眾申請危老都更，改善自家居住的安全。
從這裡就能感受到，民眾對於危老都更，有著迫切的需求和期待。
我也期盼，在中央政府努力精進法規、國家住都中心協助的努力之下，各地方政府也可以一起採取更積極、更有效的作為，成立地方都市更新專責單位，帶頭推動公辦都更，也誘發民間發起自主危老都更的意願。
當每一個縣市的危老都更量能更加提升，民眾的生命財產安全，就會多一分保障。
最後，我要再次感謝各位對於危老都更的支持與付出。政府會和大家繼續打拚，讓國人都能享有更安全、更有品質的居住環境。
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