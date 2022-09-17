快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統盼地方政府成立都更專責單位 推動公辦都更

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
總統蔡英文今（17）日上午以錄影方式為「第四屆危老+都更博覽會」開幕式致詞。總統府／提供
總統蔡英文今（17）日上午以錄影方式為「第四屆危老+都更博覽會」開幕式致詞。總統府／提供

總統蔡英文今（17）日上午以錄影方式為「第四屆危老+都更博覽會」開幕式致詞，期盼在中央政府努力精進法規、國家住都中心協助的努力之下，各地方政府也可以一起採取更積極、更有效的作為，成立地方都市更新專責單位，帶頭推動公辦都更，也誘發民間發起自主危老都更的意願。政府會和大家繼續打拚，讓國人都能享有更安全、更有品質的居住環境。

總統致詞內容：

首先，我要感謝謝金河社長，連續四年舉辦「危老+都更博覽會暨研討會」，讓我們的危老都更政策有更多元、更豐富的討論。

今天的活動中，還增加了「臺灣都市更新暨危老重建團隊獎」，鼓勵優秀的團隊。我也要感謝所有參與的朋友，對於推動危老都更的努力。

面對不斷攀升的危老建築數量，以及極端氣候、人口老化、不可預測的強震風險，危老都更是我上任以來，最重視的議題之一。

這幾年來，政府積極推動危老都更政策，包括危老條例立法、國家住都中心成立，到都更條例的全面翻修。

我們希望，高風險的建築物都能在政府法規及資源的協助之下，加速辦理都更，改善居住環境，也提升都市的韌性。

無論是辦理都市更新案件，或是危老重建的申請及核准案量，這幾年來，都有顯著的增加。

我們也看到，不只是大家傳統所認知的都會區，連花東地區以及馬祖、金門、澎湖等外島地區，都有民眾申請危老都更，改善自家居住的安全。

從這裡就能感受到，民眾對於危老都更，有著迫切的需求和期待。

我也期盼，在中央政府努力精進法規、國家住都中心協助的努力之下，各地方政府也可以一起採取更積極、更有效的作為，成立地方都市更新專責單位，帶頭推動公辦都更，也誘發民間發起自主危老都更的意願。

當每一個縣市的危老都更量能更加提升，民眾的生命財產安全，就會多一分保障。

最後，我要再次感謝各位對於危老都更的支持與付出。政府會和大家繼續打拚，讓國人都能享有更安全、更有品質的居住環境。

公辦都更 都市更新 蔡英文

延伸閱讀

影／蔡英文豐原為蔡其昌站台 盧秀燕：歡迎總統來

新北社會住宅 住都中心於中和再增3處

黃珊珊指中央擋疫苗 陳時中：為何要當中國傳聲筒？

民進黨指陸擋我買疫苗 黃珊珊：為何蔡總統出面就行？

相關新聞

外銷訂單不妙 恐連二黑

經濟部統計處20日將公布8月外銷訂單表現。據統計處上月預測，雖然進入科技新品備貨潮，但在疫情、通膨及中國大陸限電等黑天鵝...

財經周報／美升息力度未減 市場估央行跟進調升半碼

美國8月通膨率高達8.25%超乎預期，市場對聯準會恐繼續大幅升息疑慮迅速升溫，美債10年殖利率上周再創新高，並造成股市承壓。本周即將召開的FOMC（公開市場操作委員會）會議以及Fed公布經濟預測和點陣圖，深受市場關注。 Fed在上一次也就是6月公布點陣圖後，7月升息3碼（1碼是0.25個百分點），Fed官員包含主席鮑威爾都明確表達要壓制通膨到底的決心，甚至不惜犧牲經濟也要達成此目標。銀行主管認為，美國聯準會為宣示對抗通膨決心，9月至少再升息3碼，甚至升4碼。

失業率估微幅上升

行政院主計總處22日將發布8月失業率。由於8月仍適逢畢業季，因此預估8月失業率應還是會呈現微幅上升。

台開將開股臨會 下周起徵求議案及董事改選名單

台開8月25日開股東臨時會，因出席股數未超過發行股份總數二分之一而流會，依法律規定將再擇日召開股東常會，因此昨（16）日...

行員阻詐／第一線行員阻詐騙卻常被客訴 甚至有詐騙集團提告

詐騙集團猖狂，看準的不僅是民眾辛勤工作儲蓄下來的血汗錢，更衍生出人口販賣案件，終於讓政府動起來。金管會7月底在全台號令36家本國銀行、郵局導入「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」。在這機制上路之前，則是多半倚靠機警的行員，透過敏銳的觀察力在第一線攔阻可能將發生的詐騙案，但行員在攔阻過程中卻冒著被投訴、被告的風險。

神旺掰掰！熄燈儀式惹哭老員工　熱門關鍵字「蛋糕、好吃」上榜

在台北市東區開了20餘年的神旺大飯店，於9月15日舉行熄燈儀式，最後一個營業日，擠滿來見證的民眾，普諾麵包房、潮品集客人絡繹不絕，最後在晚上九點全體員工在門口鞠躬道別。神旺大飯店的臉書也寫到：「天下無不散的筵席，但我們緣起不滅！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。