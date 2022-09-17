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租金補貼申請延長至10月31日 試算結果陸續通知

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
行政院今年7月1日開辦300億擴大租金補貼專案。聯合報系資料照
行政院今年7月1日開辦300億擴大租金補貼專案。聯合報系資料照

行政院自今年7月1日開辦300億擴大租金補貼專案，營建署表示，今年5月31日還具有租金補貼資格或社會住宅包租代管承租戶資格的民眾稱為舊戶，已從8月起陸續以email或電話通知試算結果，此外，昨（16）日起也陸續寄出試算結果通知單，提醒舊戶要留意當初填寫的通訊地址有無收到通知，以利後續完成回復手續，確保權益不受損。

營建署表示，舊戶的試算結果除了以電話或信件通知外，民眾也能到300億元中央擴大租金補貼線上申請系統的「進度查詢」功能，查詢試算結果，並可直接在線上點選「同意或不同意」試算結果，透過網路完成申請意願回復。

營建署進一步表示，如舊戶已完成試算結果確認，營建署將自111年10月起陸續撥款，若尚未確認，請務必最遲於試算結果通知單收到後10日內以線上或電話方式回復申請意願，如無法使用線上確認者，也可傳真或郵寄回條至營建署。舊戶盡早確認試算結果，將可盡快獲得核定及轉換為新的補貼金額。

營建署補充，收到試算結果通知單10日內不回復者，將視為無申請「300億擴大租金補貼專案」意願，當地方政府將原補貼賸餘期數撥付完竣後，即不再享有租金補貼。

營建署表示，中央為協助更多的租屋族群能減輕租屋負擔，已公告延長受理時間至今年10月31日下午5點，請有需要的租屋族加緊申請腳步，把握機會、踴躍申請，此外，營建署強調，坊間傳聞分租套房、居住違章建築、父母有房子、不是弱勢家庭、沒有設籍在租屋處等不可申請的迷思，請勿輕信，以上情形都可以申請。

租金補貼 租屋 弱勢家庭

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