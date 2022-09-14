SEMICON Taiwan 2022 創歷來最大規模

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展於14日登場，共有700家國內外廠商參與、推出2,450個展覽攤位，是歷來最大規模，預計將吸引超過50,000位專業人士共襄盛舉。

上述展覽首日由主辦單位SEMI邀請行政院副院長沈榮津、經濟部部長王美花、美國在台協會(AIT)處長孫曉雅、環球晶董事長徐秀蘭等產官學代表出席開幕典禮。

SEMI 全球總裁暨執行長Ajit Manocha表示，27年來，SEMICON Taiwan每年皆以技術專家的身分整合半導體產業齊聚一堂，討論如何透過創新來提高全球生活品質，也分析所面臨的機會與挑戰。從量子計畫、元宇宙、5G到6G，有如此多的顛覆性應用和技術，使半導體市場規模到2030年將有機會成長到超過1兆美元。儘管對未來充滿希望，然而全球電子製造和設計供應鏈面臨的許多挑戰於2022 年仍在持續，台灣在這些挑戰中將為全球最可靠且重要的供應鏈合作夥伴，這點無庸置疑。