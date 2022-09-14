AIT透露10月與台灣於TTIC談晶片法案 經濟部證實

美國在台協會今（14）日於「SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展」開幕式談到10月有機會與台灣政府運用「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）公開討論美國晶片法。經濟部證實，美方擬定在TTIC與台灣政府及廠商說明法案，尚未運作機制及邀請對象。

美國總統拜登（Joe Biden）8月9日簽署美國晶片法案（CHIPS Act），旨在加大科技投資，扶植美國本土半導體產業的計畫。

AIT處長孫曉雅今日於SEMICON開幕式表示，去年推出的TTIC平台成為台美之間處理半導體領域的諸多挑戰的平台，下一階段就是「交流互動」，將於10月12日到14日在華府登場，透露分享更多關於美國《晶片法案》如何在美國實踐的意見。

經濟部官員指出，該法案於通過前經歷很多變數，通過後美方都有私下向台灣政府及半導體業者進行說明，但均無公開且正式說明，因此透過TTIC算是首次官方說明。

官員補充，台美雙方在半導體上合作日益緊密，如台積電赴亞利桑那州設廠，也將相關上下游供應鏈帶到美國，而半導體業者在台擴產，也帶動美商三福氣體加碼投資等。

而美國晶片法通過之後，台灣半導體業者，如台積電、環球晶均可適用，因此美方也有意透過正式說明吸引業者到美國投資。

然而，目前將會以何種形式進行會議仍在討論，因此無論是邀請對象或是主題都尚未明朗，再加上10月屬於立法院會期，此次將討論許多重大法案及預算，將等到形式確立後再確認安排。

另外，有關於美國主導的「CHIP 4聯盟」近期出現紛擾，經濟部官員解釋，過往台美對話時都有討論該議題但均無討論到細節，目前看到所謂紛擾都是停留在媒體解讀，而非官方說明，表示台灣會等到各國在具體框架有共識再加入討論。