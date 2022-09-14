資料跨境隱私保護受重視 資策會說明會吸引逾百家廠商

現今科技發展快速，電子商務也逐漸邁向全球化，如何兼顧資料跨境傳輸安全，發揮資料價值是企業資料治理的一大重點。亞太經濟合作跨境隱私規則體系（APEC CBPR System）成員，包含我國與美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、菲律賓、墨西哥及澳洲共9個「亞太經濟合作」（APEC）會員體，為推動國際資料傳輸標準的共通性，共同發布「全球跨境隱私規則宣言」，並成立「全球跨境隱私規則論壇」（Global CBPR Forum），我國以創始當責機構（Accountability Agent）身分執行公正第三方驗證。

推動台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）有多年經驗的資策會科技法律研究所（資策會科法所），為落實資料保護與管理精神，於今（14）日辦理TPIPAS授證暨CBPR說明會。

國發會龔明鑫主委表示，CBPR體系為美國在APEC力推的跨境隱私保護制度，資策會取得CBPR體系當責機構之資格，可協助我國企業進行國內外法規遵循，不僅能夠提升消費者對跨境資料傳輸的信賴，促進跨國商務發展，更可進一步透過爭端解決機制之建立，與APEC隱私法制接軌，從而提升我國重視跨境隱私保護之形象，推動跨境數位貿易發展與合作，藉此提升國際競爭力。

資策會卓政宏執行長說明，資策會在國發會及隱私執法機關共同推薦下，於2021年成功取得當責機構資格，在國發會及經濟部商業司的合作下，結合資策會耕耘TPIPAS多年的豐富實戰力，期待與業界廠商持續攜手普及國內個資法遵環境，落實保護及管理精神，協助各機構與國際組織和國際制度接軌。