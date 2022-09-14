快訊

王室再掀波瀾？澳洲男自稱是查理三世私生子 願驗DNA證明

5好友自駕遊藤枝樂園...休旅車意外墜谷 釀1死1重傷悲劇

資料跨境隱私保護受重視 資策會說明會吸引逾百家廠商

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

現今科技發展快速，電子商務也逐漸邁向全球化，如何兼顧資料跨境傳輸安全，發揮資料價值是企業資料治理的一大重點。亞太經濟合作跨境隱私規則體系（APEC CBPR System）成員，包含我國與美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、菲律賓、墨西哥及澳洲共9個「亞太經濟合作」（APEC）會員體，為推動國際資料傳輸標準的共通性，共同發布「全球跨境隱私規則宣言」，並成立「全球跨境隱私規則論壇」（Global CBPR Forum），我國以創始當責機構（Accountability Agent）身分執行公正第三方驗證。

推動台灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）有多年經驗的資策會科技法律研究所（資策會科法所），為落實資料保護與管理精神，於今（14）日辦理TPIPAS授證暨CBPR說明會。

國發會龔明鑫主委表示，CBPR體系為美國在APEC力推的跨境隱私保護制度，資策會取得CBPR體系當責機構之資格，可協助我國企業進行國內外法規遵循，不僅能夠提升消費者對跨境資料傳輸的信賴，促進跨國商務發展，更可進一步透過爭端解決機制之建立，與APEC隱私法制接軌，從而提升我國重視跨境隱私保護之形象，推動跨境數位貿易發展與合作，藉此提升國際競爭力。

資策會卓政宏執行長說明，資策會在國發會及隱私執法機關共同推薦下，於2021年成功取得當責機構資格，在國發會及經濟部商業司的合作下，結合資策會耕耘TPIPAS多年的豐富實戰力，期待與業界廠商持續攜手普及國內個資法遵環境，落實保護及管理精神，協助各機構與國際組織和國際制度接軌。

資策會 APEC 國發會

延伸閱讀

國發會拚10年延攬6萬外國專才 率訪團前進星馬

行動支付習慣成形 消費方式邁向新局

產官學研高峰對談獻策 打造臺灣資料共享生態系 資策會：組織企業轉型從資料治理開始

資策會副所長出軌妻求償 辯「憲法保障性自主權」遭打臉

相關新聞

聯準會下周將暴力升息4碼？交易員這麼說

美國通膨率超乎預期，市場對聯準會恐大幅升息的疑慮迅速升溫。市場傳言，聯準會9月20日、21日的利率會議上恐將一口氣升息4...

財政部續課特定鋼品反傾銷稅 豁免烏克蘭一年創首例

財政部關務署今（14）日表示，針自中國大陸及南韓產製進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品，以及對自巴西、大陸、印度、印尼、南韓及...

通膨吃掉薪資 1-7月實質經常性薪資還是負成長

主計總處公布7月受僱員工人數及薪資，累計1至7月全體受僱員工經常性薪資平均4萬4286元、年增3.1%，增幅雖是22年最...

通膨吃掉加薪！1至7月實質薪資負成長 衝擊購買力

行政院主計總處今（14）日發布7月受僱員工薪資調查統計結果。雖然今年1至7月經常性薪資及總薪資增幅不低；但在考量消費者物...

CO2再利用 台中電廠有望成全球第三座碳捕捉煤炭電廠

政府目標2050年達到淨零排放，搭配火力電廠的碳捕捉技術（CCUS）不能少。台電綜合研究所今日於「電幻1號所」展示研究，...

升息衝擊股價不振 台灣首富「鞋王」身價暴跌1,700億

全球股市劇烈震盪，台灣首富身價大縮水，依據今年《富比士》統計2022年的富豪排行榜，「鞋王」華利（宏福）張聰淵奪下首富頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。