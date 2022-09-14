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財政部續課特定鋼品反傾銷稅 豁免烏克蘭一年創首例

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導

財政部關務署今（14）日表示，針自中國大陸及南韓產製進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品，以及對自巴西、大陸、印度、印尼、南韓及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板課徵反傾銷稅落日調查案，今日公告自即日起，按核定稅率繼續課徵反傾銷稅，為期五年。

值得留意的是，考量對國家整體經濟利益影響，暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅一年，這是史上首例。

關務署表示，鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品方面，大陸廠商除福建凱景新型科技材料有限公司稅率為0%外，其餘製造商及出口商稅率為43.38%；南韓所有製造商或出口商稅率則為77.30%。

而在碳鋼鋼板方面，巴西所有製造商或出口商稅率31.10%；大陸所有製造商或出口商稅率為59.57%；印度所有製造商或出口商稅率為32.82%；印尼所有製造商或出口商稅率為42.91%；南韓稅率則為5.8%到80.5%之間；烏克蘭所有製造商或出口商則為49.29%。

關務署說明，我國自2016年8月22日對上開貨物課徵反傾銷稅，累計至今，鍍鋅鋼品課徵反傾銷稅共1.3億元，碳鋼鋼板反傾銷稅則累計課徵2.9億元。

財政部在2021年8月20日公告進行落日調查，嗣經財政部及經濟部調查結果，認定傾銷及產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，且依經濟部提供諮詢意見，無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施，對國家整體經濟利益有明顯之負面效果，爰按核定稅率繼續課徵。

關務署進一步說明，我國廠商進口核給個別稅率廠商之涉案貨物，須提交該廠商生產製造並直接出口至我國之相關進口證明資料，經海關審核後，始得適用其個別稅率，否則仍應依該涉案國其他廠商較高稅率課徵。

繼續課徵公告、傾銷及產業損害調查報告公開版，請至關務署官網（http://web.customs.gov.tw/貨物通關/反傾銷及平衡稅措施/近年調查案件）及經濟部貿易調查委員會官網（http://moeaitc.gov.tw/案件調查/調查報告/反傾銷稅案件）查閱。

反傾銷稅 南韓

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