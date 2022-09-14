財政部對陸、韓等5國鋼材續課反傾銷稅 烏克蘭豁免一年

中鋼（2002）與鋼鐵公會對大陸、南韓等六國進口鋼材提傾銷調查，政府認定對國內產業造成損害，課徵最高80%反傾銷稅五年到期；財政部14日繼續對大陸、南韓、巴西、印度、印尼等五國課徵反傾銷稅，特別針對烏克蘭豁免一年。

法人指出，全案涉及鋼材包括中厚鋼板、特定鍍鋅鋼材等，對中鋼、燁輝（2023）、盛餘（2029）、裕鐵等相關鋼廠有助。

財政部關務署14日公告，對自中國大陸及南韓產製進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品，以及對自巴西、中國大陸、印度、印尼、韓國及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板課徵反傾銷稅落日調查案，財政部於昨天公告即日起，按核定稅率繼續課徵反傾銷稅，為期5年。

另考量對國家整體經濟利益之影響，暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅1年。

其中鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品方面，來自大陸的廠反傾銷稅最高43.38%，南韓鋼廠77.3%。碳鋼鋼板來自巴西31.1%，大陸59.57%，印度32.82%，印尼42.91%，南韓製造商或出口商從5.8%至80.5%。針對烏克蘭的反傾銷稅率為49.29%。

關務署說明，2016年對相關鋼材課徵反傾銷稅，2021年8月20日公告進行落日調查，經財政部及經濟部調查結果，認定傾銷及產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，且依經濟部提供諮詢意見，無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施，對國家整體經濟利益有明顯負面效果，所以依核定稅率繼續課徵。

關務署進一步說明，我國廠商進口核給個別稅率廠商之涉案貨物，須提交該廠商生產製造並直接出口至我國之相關進口證明資料，經海關審核後，始得適用其個別稅率，否則仍應依該涉案國其他廠商較高稅率課徵。