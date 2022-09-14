通膨吃掉加薪！1至7月實質薪資負成長 衝擊購買力

行政院主計總處今（14）日發布7月受僱員工薪資調查統計結果。雖然今年1至7月經常性薪資及總薪資增幅不低；但在考量消費者物價指數（CPI）後，今年1至7月實質經常性薪資41,416元，年減0.07%，是六年來同期首見負成長，顯示薪資成長跟不上物價通膨速度，實質薪資倒退，惟減幅趨緩。

據主計總處調查，7月全體受僱員工經常性薪資平均為44,413元，年增3.52%；加計獎金及加班費等非經常性薪資1,3942元，合計後總薪資為58,355元，年增5.40%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，以數據來看，1至7月經常性薪資跟總薪資都有不錯的年增率。1至7月經常性薪資平均44,286元、年增3.10%，創22年同期最大增幅；總薪資平均60,662元、年增3.71%，為近四年同期最大增幅。

不過，陳惠欣也說，今年3月開始CPI年增率皆大於3%，使得經物價指數平減後的「實質經常性薪資」出現六年來首見的負成長，1至7月年減0.07%。但，相較於1至5月年減0.2%，1至6月年減0.1%，減幅持續縮小，購買力有在改善中。