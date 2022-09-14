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平均每戶家庭可支配所得143.1萬 北市連續居台灣之冠
台北市去年平均每戶家庭可支配所得，即消費支出加儲蓄，為143.1萬元，續居台灣地區、六都之冠；其中每戶家庭消費支出為106.6萬元，因受疫情影響，致連續2年緊縮。
根據行政院主計總處最新公布的民國110年家庭收支訪問調查結果顯示，110年台北市平均每戶家庭可支配所得為143.1萬元，其他五都依序為桃園、新北、台中、高雄、台南市。
另外北市110年平均每戶家庭可支配所得，較109年增加0.8萬元(0.5%)；其中每戶家庭消費支出106.6萬元、每戶家庭儲蓄36.5萬元，分別較109年減4.3萬元(-3.9%)、增5.1萬元(16.3%)，主因受疫情影響，民眾消費趨於保守所致，且連續2年緊縮。
北市主計處指出，若就110年家庭消費支出結構觀察，仍以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料占29.5%為最高，其中又以房地租及水費為大宗；醫療保健支出占15.1%次之，食品及非酒精飲料支出占14.1%居第3位。
另受疫情及邊境管制影響，致休閒與文化支出自108年9.4%降至109年6.1%，再降至110年4.1%，連續2年下降，是占比下降最多的消費項目。
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