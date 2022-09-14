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台商回流用地水上、中埔產業園區18日動土 選前釋利多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台商回流用地中南部五大方案：嘉義縣水上鄉南靖產業園區18日上午動土。圖為行政院2020年5月核定，縣長翁章梁（右二）等人開心慶賀。圖／嘉縣府提供
台商回流用地中南部五大方案：嘉義縣水上鄉南靖產業園區18日上午動土。圖為行政院2020年5月核定，縣長翁章梁（右二）等人開心慶賀。圖／嘉縣府提供

嘉義縣五合一選戰加溫，為助縣長翁章梁兌現「農工大縣」連任，行政院長蘇貞昌18日上午將帶經濟部長王美花，到嘉縣主持中埔鄉公館、水上鄉南靖產業園區動土典禮，接著10月全民運、國際農機展、國慶焰火五分車連接高鐵太保站通車，三項全國大型活動接連登場，拉抬綠營氣勢。

經濟部為因應台商回台設廠用地需求，核定設置水上產業園區，預計今年底交付土地給承租廠商；加上中埔產業園區，共可為嘉縣增加147.11公頃產業土地，配合鄰近嘉義科學園區、馬稠後產業園區，嘉義縣朝向「農工大縣」。

水上產業園區面積79.56公頃，緊鄰台1線及台82線，良好交通區位條件可迅速連結周邊嘉科園區及馬稠後產業園區。中埔產業園區67.55公頃，緊鄰嘉市區，交通便利區位條件良好。

中埔、水上園區都徵用台糖農場，不必徵收民地，前者含產業用地及公設地，可創造1923就業人口以及年產值97億元；後者創造2686名就業人口、年產值115億元。

縣府經發處說，中埔、水上園區工業局主導開發，今年底前招商，中埔園區定位大埔美產業園區衛星園區，以新農業為基礎，引進產業包含汽車及其零組件製造業。水上園區定位馬稠後產業園區衛星園區，以文化創意產業為基礎，引進產業包含藥品及醫用化學製品、電腦、電子產品及光學製品製造業等。

台商回流用地中南部五大方案：嘉義縣中埔鄉公館產業園區18日上午動土，圖為中埔鄉公館產業園區位圖。記者魯永明／翻攝
台商回流用地中南部五大方案：嘉義縣中埔鄉公館產業園區18日上午動土，圖為中埔鄉公館產業園區位圖。記者魯永明／翻攝

經濟部 製造業

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