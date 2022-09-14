台商回流用地水上、中埔產業園區18日動土 選前釋利多

政府規劃2040年電動車和電動機車的市售比率達100%，朝運輸工具電氣化，推動電動公務車、電動計程車等，建構低碳商業模式。電動車逐步擴大市場需求，電動車款持續推陳出新，法人估計在2023年電動車款會突破100款，看好電動車產業鏈發展性，也延伸挹注到蓄電、車體材料等領域上。 然而，今年以來因美聯準會升息、供應鏈短缺因素，再加上中國因疫情封城，衝擊車市需求且加重產業斷鏈問題，讓電動車產業本益比從高點53倍下修至16倍，低於近5年均值24.6倍。同時，電動車龍頭特斯拉，自年初以來股價一度重跌逾40%以上，電動車產業類股還值得投資嗎？

2022-09-14 09:00