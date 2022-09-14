傳海思年薪千萬挖角 王美花：大家看之後發展
針對半導體供應鏈傳出，中國大陸IC設計廠海思半導體透過「鵬芯微」來台招募人才，開出千萬年薪。經濟部長王美花今（14）日表示，高薪挖角可以看往後發展；若有不當挖角，台灣也有「營業秘密法」、「國家安全法」等來防堵不當挖角的行為，政府會持續關注。
海思以深圳市政府控股公司「鵬芯微」當白手套，透過台灣獵人頭公司對台招募半導體人才，碩士畢業2年工作經驗，開出400到500萬的高薪，10年以上工作經驗、經理職位，年薪開千萬以上。
王美花於國際半導體展（SEMICON）受訪時做上述表示。王美花說，台灣半導體的發展和人才培育現在已經是世界是重要地位，在台灣發展其實是最好的發展；過往也有高薪挖角的情形，不過大家可以看高薪挖角之後的發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言