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歐盟五國15%最低稅負可望明年上路 設廠台商注意

經濟日報／ 記者徐碧華／即時報導

法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭歐盟五國9月9日發布聯合聲明，宣示2023年讓15%最低稅負制上路的決心。KPMG安侯建業國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫提醒有在這五國家投資的大型跨國企業注意。

丁傳倫指出，首先，要檢視在當地國企業的有效稅率是否大於15%。如何正確計算有效稅率有其複雜度，台商企業應盡早做好準備。還有，需密切關注歐洲各國是否跟進，以及美國和其他國家的立法動態，即時因應全球最低稅負制所帶來的衝擊，管理企業稅務風險。

丁傳倫表示，歐盟五個的聯合聲明一開始即說明，通膨嚴重衝擊一般民眾的消費能力，公司必須負擔公平稅負，以減緩全球能源危機帶來的衝擊，透過實施全球最低稅負制是打擊稅基侵蝕及實現租稅正義的關鍵措施。

KPMG安侯建業國際租稅副總經理廖月波指出，今年稍早的兩次歐洲經濟暨財政事務理事會（ECOFIN）會議上，皆有成員國投下反對票，使得全球最低稅負制的協商內容修正議案無法順利達成共識。

4月的會議上，波蘭認為歐盟最低稅負制指令和OECD第一支柱解決方案之間缺少法律連結，提出反對意見。6月的會議上，波蘭沒有再持反對意見，是匈牙利不同意，認為實施全球最低稅負制課徵15%稅率，會影響其地緣政治而帶來不利的經濟後果。

廖月波表示，接下來，倘若匈牙利或其他成員國在10月4日的ECOFIN會議上投下否決票，則立法進程勢必再次延宕。

解決此一困境的另一方法，廖月波指出，是透過「強化合作 (enhanced cooperation)」程序，至少九個會員國同意即可施行。當然，歐盟會員國也可以透過境內單方面立法實施，聯合聲明並未進一步說明各國將以何種方式實行該制度。

丁傳倫指出，五國聯合聲明凸顯了歐盟主要經濟體對於全球最低稅負制的立場，對於實現租稅正義的決心。丁傳倫提醒台商注意因應。

歐盟 波蘭

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