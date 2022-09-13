國發會率台積電組團赴星馬攬才 強化與世界頂大合作

為達成2021~2030年新增延攬外國專業人才六萬人，以及推廣就業金卡制度，國發會9月由副主委游建華領隊，率領經濟部、國科會，以及台積電（2330）、世界先進（5347）、AI新創明日之星PicCollage及Lucid等廠商組團，赴新加坡及馬來西亞訪問，並啟動國家攬才行動，強化與新加坡國立大學(NUS)、南洋理工大學(NTU)、馬來亞大學(UM)等一流世界頂大，以及馬來西亞留台校友會聯合總會的合作關係，深化與新南向國家人才的連結與交流。

游建華向星馬人才表示，台灣擁有先進半導體製程，從上游IC設計自成體系，更延伸至下游的封裝測試，發展出世界上具關鍵性的半導體產業聚落，且台灣新創事業發展有成，均可提供國際人才充分發揮的舞台，政府並於2018年施行「外國專業人才延攬及僱用法」，推動就業金卡制度，目前已核發就業金卡近6,000張，持卡者可以自由出入境，尋職、工作或投資，不需要找到工作就能直接在台居留，建議星、馬優秀人才善用就業金卡制度，來台尋找發展機會。

國發會指出，訪問團此行於新加坡國立大學(NUS)、南洋理工大學(NTU)、馬來亞(UM)大學、馬來西亞2022就業博覽會(MCTF 22)等場域，辦理多場次就業金卡及攬才說明會，安排隨團企業介紹公司產品、營運、未來發展方向，以及職缺情形，國發會並說明台灣新創發展、就業金卡制度等，現場並開放星、馬人才與企業對談，直接媒合就業。

另為擴展與馬來西亞人才持續交流的契機，國發會人力發展處則與馬來西亞留台校友會聯合總會，簽署合作備忘錄(MOU)，雙方同意強化二國間人才的循環與交流，並促進學生及專業人才的延攬及留用。