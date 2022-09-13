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經濟部助餐飲業前進馬來西亞 現場成功促成6案

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

經濟部今（13）日帶領餐飲業者赴馬來西亞辦理「2022臺馬餐飲業媒合交流會」，包含清原、石研室、雙醬咖哩及老媽拌麵等11家餐飲業者參與媒合，現場成功促成6案合作案，包括知名手搖茶飲「清原」將於馬來西亞KK SUPER MART販售周邊相關產品、「NUTTEA」（堅果奶茶）、「老媽拌麵」、「三毛好食集」、「想 陽明山」和「雙醬咖哩」將與當地餐飲設備商及企業合作，規劃於明年落地展店或販售。

經濟部表示，馬來西亞人口超過3000萬，其中華人比例為東協市場最高，約24.6%。隨著馬國人民所得提升也越來越注重健康飲食，台灣餐飲業的多元、創新、健康的經營模式，相當符合馬國餐飲消費趨勢，經濟部也協助國內知名餐飲業者把握馬國餐飲市場商機，舉辦本次商機媒合活動，創造更多合作契機。

本次媒合活動已有「清原」與馬來西亞「KK SUPER MART」、「NUTTEA（堅果奶茶）」與馬來西亞設備商「AIXIN NUT TEA SDN BHD」、「三毛好食集」與馬來西亞「F&B Connects SDN BHD」、「想 陽明山」與馬來西亞「JOV CAPITAL SDN BHD」、「老媽拌麵」與馬來西亞「Chef Hong 策鴻國際餐飲事業」簽署合作意向書，另「雙醬咖哩」也找到當地買主進行品牌授權。其餘參與媒合會的臺灣業者仍陸續與馬國業者洽談中，可望會有新的合作案例。

經濟部表示，會持續協助國內餐飲業者開拓其他國家餐飲市場，協助餐飲業者站穩國際市場。

餐飲業 馬來西亞 經濟部

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