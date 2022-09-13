照過來！購買節能家電 最高可退2,000元貨物稅

台北國稅局表示，民眾線上申辦節能電器退還減徵貨物稅，可選擇直撥方式退稅，提醒民眾在線上登錄退稅帳戶，要檢視與買受人和本人的金融機構帳戶相同，避免發生退稅不成功，或影響收到退稅款的時程。

國稅局官員說明，民眾購買符合經濟部能源效率分級第1級，或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，非供銷售且未退貨或換貨者，每台最高可享貨物稅2,000元退稅，台北國稅局指出，民眾除了可以利用自然人憑證、健保卡等憑證身分認證外，也可利用簡化身分認證的方式申請，但僅限直撥退稅使用，國稅局官員說明，民眾只要依格式登入買受人身分、退稅帳戶、發票及電器產品等資訊，並上傳退稅帳戶存摺封面，即可取得收件編號，完成申請。

不過，官員提醒，民眾採用簡化身分認證時，仍有少數案件未能一次完成退稅，原因大多出在，民眾在申請買受人退稅帳戶戶名及帳號時，填錯或漏填帳號數字，因此提醒民眾在線上申請時，應詳加檢視，即可順利快速完成直撥退稅。