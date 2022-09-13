如何長鏈變短鏈？穩懋陳進財：傳產、科技做法不同

砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）董事長陳進財今日參加由經濟日報主辦的2022產業戰略高峰論壇，他指出，2018年之後，世界變得不一樣，這幾年更是一隻一隻黑天鵝飛出來，從美中貿易戰開始後，影響全球供應鏈，接著又爆發新冠肺炎疫情，讓全球供應鏈開始大亂，今年發生俄烏戰爭，致使能源價格飆漲，糧食價格也上漲，種種情況，都衝擊著供應鏈生態系，讓企業風險劇增，而如何將長鏈變短鏈，其實傳產跟科技業做法不同。

陳進財進一步指出，疫情爆發後，各國開始實施貨幣寬鬆，而且時間拉很長，其實那時通貨膨脹就已經蠢蠢欲動，而戰爭爆發後，通貨膨脹果然加速發生，若以實際情況來說，現在是美國獨強，而台灣靠出口賺錢的話，匯率是一個很大的挑戰。

曾經從南僑出身的陳進財解釋，對傳統產業而言，避險的方式就是要將產能全球化，因此南僑將生產基地從台灣擴大至泰國，在原料的產地設廠，現在回頭來看，是蠻正確的決定，也成功將長鏈變成短鏈，至於南僑也在大陸佈局則是為了市場，因此黑天鵝發生後，其實對傳統產業的影響比科技業小一些。

陳進財話鋒一轉，但如果是對半導體而言，狀況又完全不同了，以化合物半導體來說，這是一個技術、資本密集的產業，而且應用鎖定在無線通訊，它的特殊性在於原料幾乎都在國外，而工廠如果遷移，必須面臨成本的嚴峻考驗，因此不容易把把長鏈變短鏈，所以許多半導體廠已經開始將供應穩定與安全，放在優先考量。

陳進財表示，美國客戶為了供貨安全起見，曾問過穩懋有沒有辦法在海外設廠？但我們評估來，評估去，最終還是台灣最適合生產化合物半導體，如果前往美國設廠，有可能成本上漲百分之五十，即使優化在優化，成本因素仍不好克服，最終客戶也是只能打退堂鼓。

陳進財指出，對半導體產業來說，此刻就是持續強化技術、產能，提高附加價值，並且緊盯國際情勢與風險，持續放大台灣的半導體製造優勢。