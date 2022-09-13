區塊開發月底招標 CIP：現階段行政契約不具融資可行性

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（13）日舉辦區塊開發合約成果發表，現場邀請函蓋水下基礎、風機零組件等30家供應商共襄盛舉。然而，CIP也在活動現場對經濟部能源局喊話，認為現階段第三階段區塊開發行政契約草案仍無融資可行性，盼政府徵詢接納業者意見。

據能源局8月公布行政契約草案內要求，若開發商風場完工出現延宕，該違約期間內生產電能，至少20%應以競比價格躉售予台電。經濟部能源局回應，過去已開過行政器樂草案說明會，各別業者及公協會均對於20%的門檻有表示意見，包括下調比率、取消20%門檻改用違約金，甚至還有希望提高20%比率。因為業者意見不一，經濟部會綜整各方意見，近期會再召開會議討論。

CIP台灣區董事總經理許乃文今日致詞表示，台下供應鏈從彰芳西島、中能風場就與CIP一起合作，創造台灣從北到南，包括台北港、台中港及彰濱工業園區等肉眼可見的國產化成果。她表示，目前收到超過30家供應商及諸多銀行及保險業者的意向書，顯示市場面、金融保險、供應鏈都準備好了。

她接著話鋒一轉要對政府喊話，認為經濟部能源局公布的第三區塊開發行政契約草案仍舊沒有融資可行性，顯示廠商都準備好了，但是政府還沒準備好，還是會讓能源轉型上是會有些辛苦，希望政府還是可以徵詢接納業者意見。

CIP表示，除了超過30家供應商響應計畫，近日累積有將近30家本土與外國銀行已簽署融資意向書，加上14家本土保險業者也已簽署保險意向書。今日響應供應鏈廠商包括維斯塔斯（Vestas）、士林電機（1503）、東元（1504）等。

至於有哪些本土、國際銀行，以及保險業者響應CIP區塊開發，CIP台灣區財務長徐正穎表示，包括國內官股、民營銀行，以及外商銀行，但因融資意向簽訂保密協定無法公開；保險業者則是國內14家產險全數業者都有響應，同樣不願未具體說明哪些業者。

對於能源局現在公布的行政契約草案有何融資困難，徐正穎說，行政契約還是要針對每個階段做調整，舉例像是第二階段如果風場開發出現延遲，就可能會被扣除履約保證金或是降躉購費率，第三階段則改為要求，若風場出現延宕就要將20%電力以競標價格賣給台電，這會讓銀行融資有很大挑戰。

CIP完成30億歐元募資的能源轉型基金（Energy Transition Fund），其於全球重要投資標的之一就是氫能，由於氫能與儲能等創新再生能源科技發展對台灣能源轉型至為重要，CIP亦持續號召產官學研各界，共同倡議多元電力轉換（Power - to- X）等創新科技之導入，期能協助打造台灣綠氫價值鏈。