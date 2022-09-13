快訊

赴日申請電子簽還須「受付濟證」 怎申請？要收費？入境旅遊5關卡一次看

兒駕BMW自撞殞命「時速表停140公里」 父疑2因素釀禍：他技術不錯

區塊開發月底招標 CIP：現階段行政契約不具融資可行性

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（13）日舉辦區塊開發合約成果發表，現場邀請函蓋水下基礎、風機零組件等30家供應商共襄盛舉。記者鍾泓良攝影
哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（13）日舉辦區塊開發合約成果發表，現場邀請函蓋水下基礎、風機零組件等30家供應商共襄盛舉。記者鍾泓良攝影

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（13）日舉辦區塊開發合約成果發表，現場邀請函蓋水下基礎、風機零組件等30家供應商共襄盛舉。然而，CIP也在活動現場對經濟部能源局喊話，認為現階段第三階段區塊開發行政契約草案仍無融資可行性，盼政府徵詢接納業者意見。

據能源局8月公布行政契約草案內要求，若開發商風場完工出現延宕，該違約期間內生產電能，至少20%應以競比價格躉售予台電。經濟部能源局回應，過去已開過行政器樂草案說明會，各別業者及公協會均對於20%的門檻有表示意見，包括下調比率、取消20%門檻改用違約金，甚至還有希望提高20%比率。因為業者意見不一，經濟部會綜整各方意見，近期會再召開會議討論。

CIP台灣區董事總經理許乃文今日致詞表示，台下供應鏈從彰芳西島、中能風場就與CIP一起合作，創造台灣從北到南，包括台北港、台中港及彰濱工業園區等肉眼可見的國產化成果。她表示，目前收到超過30家供應商及諸多銀行及保險業者的意向書，顯示市場面、金融保險、供應鏈都準備好了。

她接著話鋒一轉要對政府喊話，認為經濟部能源局公布的第三區塊開發行政契約草案仍舊沒有融資可行性，顯示廠商都準備好了，但是政府還沒準備好，還是會讓能源轉型上是會有些辛苦，希望政府還是可以徵詢接納業者意見。

CIP表示，除了超過30家供應商響應計畫，近日累積有將近30家本土與外國銀行已簽署融資意向書，加上14家本土保險業者也已簽署保險意向書。今日響應供應鏈廠商包括維斯塔斯（Vestas）、士林電機（1503）、東元（1504）等。

至於有哪些本土、國際銀行，以及保險業者響應CIP區塊開發，CIP台灣區財務長徐正穎表示，包括國內官股、民營銀行，以及外商銀行，但因融資意向簽訂保密協定無法公開；保險業者則是國內14家產險全數業者都有響應，同樣不願未具體說明哪些業者。

對於能源局現在公布的行政契約草案有何融資困難，徐正穎說，行政契約還是要針對每個階段做調整，舉例像是第二階段如果風場開發出現延遲，就可能會被扣除履約保證金或是降躉購費率，第三階段則改為要求，若風場出現延宕就要將20%電力以競標價格賣給台電，這會讓銀行融資有很大挑戰。

CIP完成30億歐元募資的能源轉型基金（Energy Transition Fund），其於全球重要投資標的之一就是氫能，由於氫能與儲能等創新再生能源科技發展對台灣能源轉型至為重要，CIP亦持續號召產官學研各界，共同倡議多元電力轉換（Power - to- X）等創新科技之導入，期能協助打造台灣綠氫價值鏈。

保險 經濟部

延伸閱讀

跨黨派籲平均地權條例列優先法案 民進黨團：已列入

平均地權條例修法草案已打中建商與投資客軟肋 巢運籲儘速排審

規劃氫能進口 經部跨步走

歐盟新法將禁止強迫勞動產品進入供應鏈

相關新聞

如何長鏈變短鏈？穩懋陳進財：傳產、科技做法不同

砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）董事長陳進財今日參加由經濟日報主辦的2022產業戰略高峰論壇，他指出，2018年之後，世界變...

Target獲利掉9成！庫存風暴衝擊零售巨頭，台灣紡織業曙光何在？

紡織成衣庫存風暴持續引爆。8月中旬，美國零售巨頭Target為解決庫存危機，竟導致FY22Q2稅後淨利雪崩式年減89.9%，嚇壞投資人。從終端消費燒到供應鏈，究竟紡織業庫存危機何時能解？台灣成衣廠又該如何因應？

旅館業月薪不到3萬元嚷缺工 勞動部：先優化薪資待遇

針對旅館業反映缺工，爭取引進移工，勞動部勞動力發展署表示，國內旅館房務人員起薪偏低，八成六以下月薪僅3萬元，求職者易有其...

半導體市場雜音多 環球晶董座：少部分客戶談延後出貨

半導體市場近期雜音不斷，環球晶（6488）董事長徐秀蘭今（13）日在SEMI 國際半導體產業協會展前記者會接受訪問提到，...

數發部大招資安人才 能搶到「高手」？名工程師直言：待遇不夠吸引人

數發部終於掛牌，近600人、一半採約聘的龐大編制成為關注重點。資訊人才如此搶手，公務體系沒有彈性的薪資水準，能與民間競爭嗎？一位前資訊官員去年完成的碩士論文，提供了線索…

台北金山南路日式住宿群已修復 林務局將徵求民間經營

為使文化資產活化運用，發揮效益，農委會林務局辦理「台北市金山南路日式宿舍群營運移轉案」，林務局已經完該日式宿舍群已完修復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。