Target獲利掉9成！庫存風暴衝擊零售巨頭，台灣紡織業曙光何在？

紡織成衣庫存風暴持續引爆。8月中旬，美國零售巨頭Target為解決庫存危機，竟導致FY22Q2稅後淨利雪崩式年減89.9%，嚇壞投資人。從終端消費燒到供應鏈，究竟紡織業庫存危機何時能解？台灣成衣廠又該如何因應？

一場由海運之亂，夾雜通膨風險，所引發的紡織業庫存危機，正持續發酵！

8月中旬，美國零售巨頭Target公告FY2022Q2財報，稅後淨利年減89.9%，震撼投資人。Target不只多次調降財測，還解釋，公司為了去化庫存，不得不犧牲獲利、低價促銷。

下游零售、通路商遭殃，台灣紡織成衣供應鏈也無法倖免。

「有些品牌甚至跳過一季訂單不下了，現在工廠滿載非常難，有些乾脆休息，寧願先撐過再說，有些則直接收起來。」旭榮集團董事黃冠華不諱言。

日前，儒鴻董事長洪鎮海更在法說會上直言，「今年第4季，到明年第2季一半，我都當平盤看，我比較沒有太樂觀。」

究竟，紡織成衣業庫存危機燒到何時？如何緩解？廠商又該如何應對？

零售巨頭出事，庫存危機何時能解？

其實不只Target，包括零售龍頭Walmart、運動品牌龍頭Nike，都先後指出高庫存危機。Walmart更表示，今年每股盈餘恐怕會下滑13%。

黃冠華分析，這波高庫存危機有兩大成因。首先，近兩年船期遞延，品牌為了搶貨，導致過度下單、庫存堆高；其次，通膨高漲下，民眾消費力減弱，也降低非必需品支出，導致庫存去化速度又變慢。此消彼漲下，自然衍生龐大庫存堆積。

Global Data常務董事Neil Saunder也指出，這些終端零售商顯然嚴重誤判需求，還不惜代價地進貨、上架，導致疏忽背後潛在的高昂成本。

聚陽協理林恆宇則補充，品牌過度下單的品項中，又以疫情下的居家服為主。然而，目前全球走向解封、轉往戶外活動，需要的不再是居家商品，更令這些庫存無處可去。

洪鎮海認為，若通膨要趨緩、品牌庫存恢復正常，恐怕得等到2022年第2、3季。在此之前，會相當考驗供應商應變能力，如何維持不衰退，將是未來幾季的大課題。

危機下的新趨勢？台廠抓關鍵突圍

在庫存危機的新時代，從終端需求、服飾業到供應鏈都有變局。廠商如何抓緊趨勢因應，會是將來維持獲利的關鍵。

一、急單、短單模式，考驗品牌應變力：

首先，多家供應商指出，目前品牌客戶下單愈加保守，以前一口氣下訂展望（forecast）80%訂單，現在大幅縮水到剩60%左右。客戶會觀察銷售狀況，並隨時追加一個月內要交貨的短交期單、急單。

洪鎮海透露，這對供應商挑戰非常大，無法事先安排生產，必須不斷彈性因應。意即，具備少量多樣、彈性生產經驗的廠商，會有較大優勢。

戶外服飾及羽絨大廠光隆也分享，由於公司產品線向來少量多樣，又長年採豐田式生產，面對客戶短交期、多批次的訂單，更具有彈性調度優勢。

現在，內部有導入機器人流程自動化（RPA）技術，降低成本、強化工作效率；同時還搭配電子資料交換（EDI），縮短接單時間，即時因應需求。

二、產品別移轉，居家走向高端戶外：

近幾月，不論客戶端的品牌、通路商，乃至紡織供應鏈，都出現了兩樣情走勢。凡是以「戶外產品」為主軸的業者，多半享有更好成長性與獲利。

林恆宇透露，以聚陽來說，雖然大客戶Target訂單減少，但戶外服、上班服客戶下單力道反倒逆勢成長。客戶Gap旗下品牌Banana Republic（香蕉共和國），由於主打上班服，現在訂單還保有二至三成的成長動能。

光隆策略長徐立亭分析，除戶外品項外，高複雜度、高單價的服飾，目前較不受通膨干預，對光隆訂單展望影響不大，明年成長動能亦在。

訂單影響小，光隆更趁著景氣低迷之際，開始網羅、整合部分中小型成衣廠，透過策略聯盟、入股等方式，增加光隆產能。

如果供應鏈淘汰賽開打，誰能活下？

目前大廠對於這波衝擊，各有因應之道。

好比，少數跨足布料、成衣一條龍的大廠，如旭榮、儒鴻、遠東新等，便發揮垂直整合優勢搶單，並彈性調控內轉機制。

黃冠華舉例，對客戶來說，一條龍大廠可一站式解決布料、成衣需求，甚至能提供報關運輸等統包服務，相對具有競爭優勢；對大廠來說，一條龍則可彈性調整各環節費用和利潤，強化價格優勢。

另外，過去被外界認為主攻流行時尚服的聚陽，也在近幾年積極轉彎，切入更高毛利的運動休閒領域，目前占營收一半以上。

在運動機能服、休閒服界線模糊之際，集兩者之大成的「運動休閒」，已是快速成長的新商機。由於其成長快，又契合解封題材，是聚陽現正積極搶攻的主力。

業界認為，未來在需求收斂、品牌精挑供應商之下，唯有具備特殊競爭優勢的廠商能留下。「將來不一定是大者恆大，但會走向適者生存。」黃冠華強調。

（本文出自2022.9.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）