旅館業月薪不到3萬元嚷缺工 勞動部：先優化薪資待遇

針對旅館業反映缺工，爭取引進移工，勞動部勞動力發展署表示，國內旅館房務人員起薪偏低，八成六以下月薪僅3萬元，求職者易有其他選擇；此外，旅館房務工作又以婦女及中高齡者從業居多，仍宜以聘用國人為優先，建議業者優化薪資及勞動環境。

勞動力發展署表示，自今年5月起針對交通部觀光局提供旅館業缺工業者名單啟動專案媒合，展開客製化媒合服務，至今已協助業者補實655人，求才補實率為93.97%。目前刻正由觀光局盤點下一波旅館業者人力需求，後續將運用安穩僱用計畫、雇主僱用獎助、量身訂做職務再設計及訓用合一訓練等措施，降低在職勞工或中高齡者從事房務清潔等工作之負荷，提高媒合效能。

發展署表示，在辦理旅館業專案媒合過程中，因適逢疫情一度升溫，以致業者觀望、調降人才需求或無法確定可到職日期，425家旅館業者的缺工人數由3,915人下修為1,031人。

另，公立就業服務機構針對業者共計推介2,076人，求職者基於無相關工作經驗(或技術、證照)、體能不符、對工作內容認知落差及工作時間不合等因素致未能媒合成功，另業者對於求職者之要求包括體能、溝通表達能力、工作量勝任程度等用人考量，再加上招募程序若較為冗長、薪資起薪偏低，以這次專案媒合的房務人員職缺，按月計酬之經常性薪資未達3萬元者占85.84%，求職者尚有其他就業機會可供選擇之下，也會影響媒合成效。

勞動力發展署表示，考量國人近六成從事服務業，其中旅館房務工作又以婦女及中高齡者從業居多，故業者人力需求，仍宜以聘用國人為優先，透過優化薪資及勞動環境，提高求職者投入意願。