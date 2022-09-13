大陸台商參訪 鄭文燦鼓勵台商選擇桃園

為促進台商返台投資，桃園市府與海基會合作，邀請大陸台商到桃園參訪，協助台商瞭解桃園市投資環境與產業發展商機，並鼓勵台商看好台灣、選擇桃園，盼各地台商都能夠以桃園為基地，放眼全世界。

鄭文燦表示，桃園為國門之都，也是台灣最大工業聚落，工業產值達3兆台幣，深具區位及產業投資優勢，是台商回台投資設廠首選。在經濟部投資台灣三大方案當中，挹注桃園的資金就超過台幣3400億，約占總量的20%，此外包括航空城約380公頃產業用地，及10產業園區超過209公頃用地等，都是近年桃園積極增加工業投資的硬實力。

鄭文燦說，他曾擔任海峽交流基金會副秘書長，深刻了解台商在大陸投資經商的辛苦，台商在世界角落的商業第一線打拚，桃園會持續和中央政府合作，做台商最好的後盾，海基會也會一起擔任第一線服務窗口，協助處理各項投資問題。

鄭文燦表示，桃園市投資服務中心提供「一站式服務」，單一窗口滿足企業投資需求，也結合中央經濟部投資業務處、工業局，並邀集台水、台電及市府相關單位跨部門合作，協助企業投資疑義。