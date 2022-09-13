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談供應鏈韌性 王美花：護韌性也要找志同道合國家合作

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花上午出席產業戰略高峰論壇，談打造韌性供應鏈生態系，剛訪日回國的王美花接受媒體聯訪表示，日本跟台灣在半導體的合作非常密切，是非常重要的材料與設備的供應商，也非常積極幫助台灣企業跟日本合作更緊密。記者葉信菉／攝影
經濟部長王美花上午出席產業戰略高峰論壇，談打造韌性供應鏈生態系，剛訪日回國的王美花接受媒體聯訪表示，日本跟台灣在半導體的合作非常密切，是非常重要的材料與設備的供應商，也非常積極幫助台灣企業跟日本合作更緊密。記者葉信菉／攝影

經濟部長王美花今（13）日出席經濟日報所舉辦的「2022產業戰略高峰論壇─打造韌性供應鏈生態系」。她會前受訪表示，各國在美中貿易、疫情後討論最多除了強化供應鏈韌性，更是強調要找到like-minded（志同道合）的國家相互合作，政府任務則是想方設法確保台灣領先地位、積極找盟友合作。

王美花說，美中貿易戰、疫情後，全球時常討論供應鏈韌性跟重組，各國都有不同想法跟策略，但在確保供應鏈韌性之餘，也要找到like-minded（志同道合）的國家相互合作。

台灣作為全球重要供應鏈的基地，經濟部最重要的任務，第一要確保台灣如何維持領先地位及全球供應鏈重要分工角色，第二就是台灣要怎麼跟相關盟友相互合作。

王美花舉例，日本是台灣半導體產業重要的材料及設備供應商，日本與台灣都非常積極想讓產業合作更加緊密；她上周剛從日本訪問回來，未來也會針對台日半導體供應提出更細膩的產業合作供應鏈。

針對近期廠商庫存嚴重，政府如何協助？王美花表示，全球通膨、歐洲能源價格高漲、中國大陸出現疫情封控及經濟下滑等情勢，對以出口導向的台灣廠商來說，下半年不確定性跟壓力確實比較大。

但她也指出，像是車用晶片及資料中心等利基型領域都還是有相關需求，所以業界都會精準生產、調度，經濟部也會密切跟業界了解跟合作。

另外，近期美國政府有意加強對陸半導體銷售限制。王美花回應，台灣是半導體製造的重要基地，生產都會遵守國內及國際規定，認為目前加強銷售限制仍在討論階段，先不方便評論。

王美花 半導體 疫情

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