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高階主管最年輕的行業竟是這幾個 平均只有40歲
高階主管清一色是中高齡男性？人力銀行分析，高階主管平均45歲，男女比、9比1，可說是陽盛陰衰。
104人力銀行分析4,533份求職會員履歷，依「產業」，高階主管最年輕的是大眾傳播業、政治宗教/社福業，都是40歲；最資深是一般製造業46歲，醫療保健及環境衛生業、住宿∕餐飲服務業、建築營造及不動產業，都是45歲；電子資訊∕軟體∕半導體業44歲。
若依「職務」，最年輕客服∕門市∕業務∕貿易類42歲；最資深的是生產製造∕品管∕環衛類、營建∕製圖類，都是47歲；經營∕人資類45歲。
曾任百人以上公司高階主管，指的是CEO、總經理、執行長、副總、協理、處長等。
依「產業」分析，女性比率較高的是政治宗教及社福占45%，大眾傳播業占40%，文教業占30%；最陽剛的是電子資訊∕軟體∕半導體業、一般製造業、運輸物流及倉儲，男性占比都高達95%。依「職務」，女性比率較高的是行銷∕企劃∕專案管理類、行政/總務/法務類、都占22%；最陽剛的是研發類、幾乎100%，生產製造∕品管∕環衛類、高達98%。
至於大主管想培養高階主管或遴選企業接班人首重的人格特質，104人力銀行《2022台灣經理人中年危機》報告顯示，當大主管想培養高階主管或遴選企業接班人時，最希望候選人具備哪些人格特質？決斷力、高EQ同時成為首選、同占77%，誠信正直居三、占71%。
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