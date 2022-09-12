台灣氫能將先採進口 王美花：經部指定中油供應

經濟部部長王美花今（12）日出席中油與歐洲在台商務協會（ECCT）「2050淨零：最佳實踐報告書(Net Zero by 2050: Best Practices Report)」發表會時，提到台灣氫能政策，指出台灣產氫問題有待克服，因此未來先以進口為主，經濟部已經組成「氫能小組」，指定中油供應氫能。

王美花致詞時表示，下階段新能源開發，目前經濟部已經在「再生能源條例」中訂定地熱專章，而氫能部分，經濟部氫能小組已指定中油供應氫能，不過，她也坦言，短期內台灣在自產氫部分，因為自產的再生能源「生吃都不夠了」，發出來馬上就用掉，沒有多餘的再生能源來產氫，但未來幾年之後，當離案風電發電有餘裕時，可能就可以先做儲能、拿來產氫。

也就是說，未來可能大量氫氣需要進口，王美花說，歐洲企業在這方面該如何跟台灣合作，是一個議題。另外，還有很多基礎建設例如氫氣儲運、加氫站等，也是「超難的」。

應用面，王美花指出，現在中鋼正在尋找煉鋼摻配氫能，來代替燃煤煤焦，可以降低碳排；也看到荷蘭在天然氣電廠裡，實驗小部分摻氫的技術開發，政府都鼓勵企業來做相關合作，或支持研發。

王美花同時強調，太陽光電、離岸風電前兩年受到疫情影響，但是目前今年預估可增2.5GW光電，應是「有史以來單一年度完成量最高」，離岸風電預估年底會有200支風機完成。