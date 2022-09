台灣氫能將先採進口 王美花：經部指定中油供應

經濟部部長王美花今(12)日出席中油與歐洲在台商務協會(ECCT)「2050淨零:最佳實踐報告書(Net Zero by 2050: Best Practices Report)」發表會時,提到台灣氫能政策,指出台灣產氫問題有待克服,因此未來先以進口為主,經濟部已經組成「氫能小組」,指定中油供應氫能。

王美花致詞時表示,下階段新能源開發,目前經濟部已經在「再生能源條例」中訂定地熱專章,而氫能部分,經濟部氫能小組已指定中油供應氫能,不過,她也坦言,短期內台灣在自產氫部分,因為自產的再生能源「生吃都不夠了」,發出來馬上就用掉,沒有多餘的再生能源來產氫,但未來幾年之後,當離案風電發電有餘裕時,可能就可以先做儲能、拿來產氫。

也就是說,未來可能大量氫氣需要進口,王美花說,歐洲企業在這方面該如何跟台灣合作,是一個議題。另外,還有很多基礎建設例如氫氣儲運、加氫站等,也是「超難的」。

應用面,王美花指出,現在中鋼正在尋找煉鋼摻配氫能,來代替燃煤煤焦,可以降低碳排;也看到荷蘭在天然氣電廠裡,實驗小部分摻氫的技術開發,政府都鼓勵企業來做相關合作,或支持研發。

王美花同時強調,太陽光電、離岸風電前兩年受到疫情影響,但是目前今年預估可增2.5GW光電,應是「有史以來單一年度完成量最高」,離岸風電預估年底會有200支風機完成。