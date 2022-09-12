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綠能下一步 王美花：氫能小組籌劃台灣氫能進口及應用

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
王美花（圖中）今（12）日出席「歐洲商會-台灣中油 2050淨零：最佳實踐報告書」發表會時大談台灣氫能政策，他坦言，台灣離岸風電發電量仍無法滿足自產氫氣，目前經濟部與中油已籌設氫能小組，籌劃未來氫能進口。。記者鍾泓良
王美花（圖中）今（12）日出席「歐洲商會-台灣中油 2050淨零：最佳實踐報告書」發表會時大談台灣氫能政策，他坦言，台灣離岸風電發電量仍無法滿足自產氫氣，目前經濟部與中油已籌設氫能小組，籌劃未來氫能進口。。記者鍾泓良

中央政府今年初宣布2050淨零排放，經濟部王美花今（12）日出席「歐洲商會-台灣中油 2050淨零：最佳實踐報告書」發表會時大談台灣氫能政策，他坦言，台灣離岸風電發電量仍無法滿足自產氫氣，目前經濟部與中油已籌設氫能小組，籌劃未來氫能進口。

王美花致詞表示，近期歐洲、美國及亞洲地區發生乾旱跟水災等極端氣候，都是要世人積極面對氣候變遷議題；台灣身為出口導向國家，製造業占台灣GDP約三成，很少有國家像台灣有如此高占比，所以要降低碳排就是更艱鉅的任務。

她說，經濟部負責能源部門跟產業部門。針對能源方面，政府近年來積極推動太陽光電跟離岸風電，雖然前兩年因為疫情及供應鏈不順出現延遲，但今年有望看到光電可達到2.5GW（10億瓦），有史以來單一年度最高完成度；離岸風電年底有機會建置完成200座風機。

此外，台灣也發展其他綠能，如能源局近期修正《再生能源發展條例》，新增地熱專章，解決地熱開發及營運法源依據。

而氫能則是所有國家公認再生能源或是無碳能源的下階段，目前以歐盟將多餘的離岸風電發電量轉為氫能儲存發展最快。她坦言，氫能雖然仍舊有轉換技術及成本待克服，但經濟部已規劃氫能小組負責清能供應策略。

歐洲商會隨後提問該如何在氫能方面協助台灣，王美花說，氫能分為產氫、進口及應用幾個面向。台灣短期內因為離岸風電發電量仍不足，無多餘能源產氫，因此會先仰賴進口，這部分如何與歐洲企業合作將會是一個議題。

而在應用方面，中鋼（2002）將嘗試煉鋼摻配氫能代替煤焦，雖然瑞典鋼廠有相關製程，但與台灣高爐煉鋼有所不同，所以還需要在了解是否有相同的合作。最後，荷蘭天然氣廠也已有小規模混氫實驗，未來也可以與台灣合作。

對於台灣氫能未來方向，王美花受訪說明，各國都有小型實驗，日澳也有在氫氣運輸上有合作，台灣將會探討如何盡如供應鏈；至於台灣初期要進口氫氣，相關法規及儲氣槽是否有所部署，她回應，未來怎麼修法管理及加氫站建設，能源局一定會搭配處理。

離岸風電 經濟部 王美花

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