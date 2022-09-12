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在俄烏戰看到非同步衛星 唐鳳：11月起開放商用申請

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

數位部部長唐鳳今（12）日接受廣播節目專訪，由於俄烏戰爭，她注意到「非同步衛星」的重要性，預計將在11月開始接受商用申請，並搶先在國內700個點、國外3個點來測試非同步衛星，在重大災難發生時，無論原本是哪一家電信的手機門號，都可以立刻切換、確保數位訊號。

唐鳳表示，在俄烏戰爭中看到非同步衛星的運用，在光纖網路斷掉時，只要能「看得到天空」，都還是能上網，因此在台灣政府政策擬定中有這個方向，並預計在11月起就接受商用申請。

唐鳳說，非同步衛星尚未普及，數位部也要搶先在國內700的點、國外3個點來測試。非同步衛星未來普及後，當有重大災難發生的時候，使用者不需要再去設定，就可以立刻就切換到透過非同步衛星，即時受到所有的電信，只要身邊有一個基地台就能接到。

唐鳳也指出，非同步衛星在數位部成立之後，確實比較容易推動，以前也有在推動相關政策，但要協調很多單位，例如NCC、經濟部的5G專網等，協調成本較高，現在有了數位部，直接開會就可以確定。

唐鳳 光纖 經濟部

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