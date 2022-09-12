台灣再生醫療與精準醫療仍有機會 東洋董座籲推動沙盒

台灣東洋（4105）董事長林全今（12）日表示，台灣的製藥業發展，台灣已經錯過小分子（化學）及大分子（蛋白質）藥物發展機會機會了，但是精準醫療及再生醫療領域，台灣與其他國家仍然在相同的起跑點，台灣應該讓法規更寬鬆，讓相關的比較利益更加突顯，應借鏡金融業的「監理沙盒」的做法，讓精準醫療及再生醫療可先行起跑。

衛福部今日舉行「藥品實施 GMP40 週年暨 PIC/S 入會十週年活動」，林全以「談台灣製藥產業的發展政策」為題發表專題演講。

林全表示，台灣的製藥產業有其特殊之處，就是2007年啟動的「生技新藥產業發展條例」，到了今年又改成「生技醫藥產業發展條例」，這個條例在其他產業是沒有的，可見得政府對發展生技製藥產業的重視。

不過他認為，產業的發展有很多事情並不需要政府來做，譬如五缺就應該由民間企業自行來解決；相對的，政府應應要做的是事，第一項是清除市場的障礙，包括提升透明度、減少不確定性及法規鬆綁；第二項增進投資的機會，包括提升補助基礎研究、種籽資金與基礎建設等。

此外，林全指出，成功的產業發展政策必須符合比較利益原則，比較利益就是相對於其他國家，我們是不是有更好的利益，例如過去的政府積極發展汽車產業、發展亞太金融中心，都未明確找到比較利益，至於風電產業則是相對較具比較利益的發展項目。

針對台灣的製藥產業，林全表示，台灣製藥產業在發展上會面臨一些問題，製藥產業有高度管制的問題，尤其牽涉衛福部與經濟部兩大部會，此外，製藥產業鏈從研發到銷售所需人才眾多，每個領域的專業也不同。此外，製藥產業雖然有研發、生產製造以及銷售，不過很難全部連結起來，尤其銷售端，台灣在國際沒有很好的通路，整體國際銷售較為薄弱。

另外，台灣有專利藥與學名藥，其中健保費用給專利藥的比重高達七成、學名藥僅給付三成，不過學名藥數量在國內製藥產業占比卻最高。

林全表示，製藥業可以分成大分子、小分子藥物，在大分子及小分子藥領域，台灣已經錯過機會，要追上國際非常辛苦，反而在精準醫療及再生醫療領域，台灣與其他國家仍然在相同的起跑點。台灣應該讓法規更寬鬆，讓相關的比較利益更加突顯，應借鏡金融業的「監理沙盒」的做法，讓精準醫療及再生醫療可先行起跑。