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影／歐洲在台商會與台灣中油發表2050淨零報告書

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣中油公司為與國際接軌共同邁向2050淨零排放目標，與歐洲在台商務協會共同發表「2050 淨零：最佳實踐報告書」，內容涵蓋台灣中油的淨零轉型推動策略、國際因應淨零排放政策及企業因應作法，同时提供歐洲能源政策措施及淨零轉型的最佳解決方案。發表會邀請經濟部長王美花說明「台灣2050淨零路徑：經濟部政策及作為亅，並由台灣中油董事長李順欽及歐洲商會副理事長尹容將報告書呈遞給王美花部長。記者邱德祥／攝影
台灣中油公司為與國際接軌共同邁向2050淨零排放目標，與歐洲在台商務協會共同發表「2050 淨零：最佳實踐報告書」，內容涵蓋台灣中油的淨零轉型推動策略、國際因應淨零排放政策及企業因應作法，同时提供歐洲能源政策措施及淨零轉型的最佳解決方案。發表會邀請經濟部長王美花說明「台灣2050淨零路徑：經濟部政策及作為亅，並由台灣中油董事長李順欽及歐洲商會副理事長尹容將報告書呈遞給王美花部長。記者邱德祥／攝影

台灣中油公司為與國際接軌共同邁向2050淨零排放目標，與歐洲在台商務協會共同發表「2050 淨零：最佳實踐報告書」，內容涵蓋台灣中油的淨零轉型推動策略、國際因應淨零排放政策及企業因應作法，同時提供歐洲能源政策措施及淨零轉型的最佳解決方案。發表會邀請經濟部長王美花說明「台灣2050淨零路徑：經濟部政策及作為亅，並由台灣中油董事長李順欽及歐洲商會副理事長尹容將報告書呈遞給王美花部長。

台灣中油董事長李順欽在致詞時指出，台灣中油目前減碳成效已逾30%，同時已設定2030年排碳量較2005年減量49.5%的中期目標，並以2050年達成淨零排放為願景。歐洲國家對淨零發展具有先驅及領導角色，歐洲企業於低碳能源解決方案與技術之研發亦領先全球，因此台灣中油再次與歐洲商會合作，在淨零轉型的相關政策法規及產業解決方案，包含氫能、儲能、電動車、碳捕捉封存及再利用等主題提供最新的發展資訊及產業因應現況。

李順欽表示，台灣中油身為國營企業，除了努力達成穩定供應國內所須能源任務，迎向淨零時代更須積極規畫轉型策略，未來期待能藉由更密切的互動，促使台灣中油實踐「優油、減碳、潔能」三大策略，迎向淨零轉型。

中油公司 經濟部

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