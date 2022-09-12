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大型平台為新聞內容付費 唐鳳：很願意對話

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
數位部長唐鳳。本報資料照片
數位部長唐鳳。本報資料照片

數位部部長唐鳳今（12）日接受廣播節目專訪，談及新聞業跨境平台廣告分潤議題，表示「很願意對話」，他指出，數位部接下來會跟文化部、NCC先談，確認利害關係人有哪些，因大型平台受到的廣告損失金額有多少等，再來對話。至於課稅的問題，將由行政院政委鄧振中負責溝通、談判。

外界長期關心大型平台免費使用新聞媒體內容資源下，媒體業是否也該收取廣告分潤等議題，唐鳳表示，他認為這不是特定的科技或技術，而是關心數位跟人的介面，所造成對社會的影響，對此他也很願意出面對話。

唐鳳指出，過去台灣已有與大型平台談判的經驗，在2018年選舉時，有許多境外資金在Google、臉書等大型平台刊登廣告，這些資金來自境外，但相當於助選、不符合台灣的政治獻金法，在談判之後，這些平台也把大量的廣告退掉了。

至於大型平台只繳交營業稅、但沒有繳交營利事業所得稅。唐鳳說明，這是國與國之間的談判，其他國家也有同意，課稅方面的議題就由鄧振中負責協調。而大型平台為媒體業內容付費一事，接下來數位部會跟文化部、NCC等合作，先確認利害關係人到底有哪些、以及損失金額到底是多少，就可以來談了。

唐鳳更提到在許多國家的相關議題談判中，大型平台相對談判地位較高，是由於「很難轉換到別的服務去」。例如現在手機如果在某家電信業收訊不好，可以攜碼到另外一家電信，但是假如不想用Facebook，是無法無痛跳轉到另外一個社群的。

唐鳳 廣告 鄧振中

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