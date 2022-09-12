陽明董座鄭貞茂：運價急跌是一個短期現象

陽明海運（2609）董事長鄭貞茂今天表示，海運市場運價急跌是一個短期現象，美西下跌主要還是大陸經濟、疫情及塞港問題影響，全球船舶的準點率還沒有回到5成以上；並且認為，在海運市場變動較大的時局下投資陽明是相對不錯選擇。針對獨董的問題，無法評論，獨董缺會盡快補選。

鄭貞茂今天指出，到目前為止，美國消費支出還在成長，美東還在塞港，美西運價跌，主要是過去通路商累積太多的庫存，現在大陸貨出口減少，也進一步改善碼頭作業問題；全球還是有許多塞港問題，能不能恢復正常還是一個很重要的觀察指標；另外，大陸二十大會議後的經濟走勢，也跟海運市場息息相關。

到目前為止，陽明的船期還無法恢復到疫情前的水準，假設正常情況的準點率原先8成，現在大概3成4成，平均準點率不到5成，所以塞港還是海運業的一個問題。

美西塞港問題略好，運價大跌，但美東到現在也還在塞港；歐洲受到疫情、旱災及罷工問題影響著，歐洲碼頭也還在塞港；一旦歐美船期不順，亞洲就會塞港，不能說現在沒有塞港，就船東的立場，希望塞港的問題能解決，才能在最快的時間將貨送到客戶手中。

鄭貞茂也進一步表示，貨櫃輪時局不好的時候投資陽明相對不錯，主要是因為船舶愈多是兩面刃，從資產負債表來說，資產也需要提折舊等，船隊擴增對於營運來說是會增加成本。

陽明的造船程序是非常嚴謹，船舶是汰舊換新，採用LNG也是過度性的做法，會朝向環保燃料的方向前進。

目前影響海運市場最大關鍵，還是歐盟對海運能否組聯盟一事，明年2024年會有初步的決定，過去各國政府對聯盟運作都是支持，因為有助於提升整體航運業的效率，沒有違反公平競爭。但近兩年運價高漲，各國政府收到很多客戶抱怨，開始檢討聯聯盟運作，形成市場不確定性，假設歐盟不展延，對航運業會是很大的震撼。