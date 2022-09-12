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今年第2季固定資產增購年增25.8% 創同季新高

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部統計處今（12）日公布今年第2季國內固定資產增購為5,397億元，創歷年同季新高，季增11.6%，年增25.8%。統計處提供
經濟部統計處今（12）日公布今年第2季國內固定資產增購為5,397億元，創歷年同季新高，季增11.6%，年增25.8%。統計處提供

經濟部統計處今（12）日公布今年第2季國內固定資產增購為5,397億元，創歷年同季新高，季增11.6%，年增25.8%，主因半導體廠商積極投資先進製程產能，加上部分記憶體及印刷電路板業者持續擴增產能所致。

今年第2季製造業營業收入為8.7兆元，為歷年同季新高，季增4.3%，年增逾一成，主要是受惠5G、高效能運算及車用電子等相關應用需求續強，推動電子業獲利，加上國際原物料價格高檔盤旋，墊高石化、基本金屬營收持續成長。

按固定資產型態分，今年第2季以機械及雜項設備增購占82.0%最多，年增28.4%；其次為房屋及營建工程占17.3%，年增15.6%。

就行業別觀察，電子零組件業第2季固定資產增購3,873億元，創歷年同季新高，占製造業七成，居各業之冠，年增35.9%，主因為高效能運算、5G等新興科技應用需求擴增，帶動部分晶圓代工、記憶體及印刷電路板等廠商持續投入先進製程及擴增產能所致。

電腦電子產品及光學製品業增購141億元，年增1.7%，主因伺服器、網通需求熱絡，致業者持續購置設備擴充產能，惟因上年同期基期相對較高，抵銷部分增幅。

傳統產業方面，化學材料業增購281億元，年增8.3%，主因下游半導體業者持續擴產；金屬製品業增購131億元，年增6.5%，主因離岸風電業者興建廠房及增設產線；基本金屬部分業者為因應產能擴充及營運所需，增購及擴建廠房，並升級相關機械設備所致，年增16.7%。

而機械設備業因部分業者上年同期擴建廠房及增購設備，比較基期較高所致，呈現年減6.8%。

統計處展望未來，隨半導體業者擴充國內產能，廠商回台投資延續，以及離岸風電建設持續推進，可望維繫我國製造業投資動能，惟全球經濟籠罩在俄烏戰爭、通膨壓力、產業鏈庫存調整等風險下，成長力道逐步放緩，恐抑低企業投資意願，或延後原訂投資計畫。

離岸風電 半導體

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