擬向Google、臉書課營所稅 唐鳳：需靠數位經貿談判

數位發展部長唐鳳今（12）日接受電台媒體專訪時表示，對於像Google、臉書這類大型跨境平台在台灣是否要繳稅，及新聞媒體收費制度相關議題，希望可以在台美21世紀貿易倡議談判時先擴及到稅收問題，在新聞議價方面則會與業者進行談判，這兩項可以採雙軌並進。

唐鳳今日上午接受資深媒體人周玉蔻所主持的「新聞放鞭炮」專訪時被問及，目前像是Google、Facebook等這類的跨境平台在台灣的使用率相當高，也把台灣相當大的一部分廣告營利吃掉，但在台灣卻只要繳營業稅，不需要繳營利事業所得稅，這在未來是否有法可解？

唐鳳回應，這項問題在接下來就是要跟美國提出數位經貿談判，目前行政院政務委員鄧振中接下來要與美方開啟的台美21世紀貿易倡議中的數位貿易談判裡就有提到，目前的談判內容就有提到包含稅、雙重課稅等相關議題。

唐鳳解釋，一方面要與美方開啟談判就要先有國與國之間這樣大框架下才能順利開啟談判，二來就是目前也能看到Google與Facebook在其它國家也有同意要先把課稅相關議題放一邊，就先從他們有用到的服務，如新聞業的內容等先付費，由此可見，在這些大型跨境平台的想法裡，新聞議價與課稅是兩回事，個人也認為這可以用雙軌並行方式去談判。

唐鳳也強調，最近確實在行政院政務委員吳政忠的協調之下，數位部有接收到這項任務，接下來就會與文化部、NCC等相關部會一起討論，並確認新聞議價的相關收費機制與利害關係人。