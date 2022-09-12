2022美國通膨大調查 這些竟然是首要挑戰

美國人對經濟現況感到不安，主要是因為居高不下的通貨膨脹。正當從疫情封鎖中走出來時，藉由提高工資所取得的成果很快就被通膨之火吞噬。然而在第二季度，雖然消費者支出放緩有利於通膨降溫以及貿易赤字的改善，但都不足以彌補住房市場的崩潰、庫存的增加和政府支出的下降。商業投資基本上持平，這反映出人們對未來增長的擔憂越來越大。KPMG美國所日前發表《2022 KPMG美國通膨大調查》結果發現，62%的受訪者認為不可預見的地緣政治風險是管理通膨影響的首要挑戰。KPMG安侯建業稅務部營運長暨全球資產配置戰略諮詢中心主持人陳彩凰表示，經濟是否會在今年年底或2023年形成正式的衰退，問題的答案取決於通貨膨脹是否持續存在、升息引發的信貸市場緊縮狀況，以及聯準會繼續升息的意願。

《2022 KPMG美國通膨大調查》六大重點發現

一、62%的受訪者認為不可預見的地緣政治風險是管理通膨影響的首要挑戰。 二、面對通膨仍可能上升的空間，高達82%的受訪者中，52%認為至少按照通貨膨脹率來提高商品售價，另30%認為調高幅度將高於通貨膨脹率。 三、高達72%的受訪者預計於未來三到六個月內將商品價格調漲後轉嫁出去，因為規模較小的企業其利潤率正被上漲的成本給吞噬。 四、74%的企業正考慮精簡人事，作為抵消通貨膨脹影響的手段。 五、近40%的企業計畫允許所有員工遠端工作，以減少房地產和不動產的支出。 六、65%的企業預計增加5%到20%的技術支出，以緩解通貨膨脹的影響。

陳彩凰指出，另外還有個有趣發現，33%的受訪企業將管理貨幣波動風險作為首要挑戰，尤其是跨國企業。對其海外子公司受當地通膨的影響，可能會導致子公司之財務報表於併入母公司合併財務報表前，需依報導貨幣所在國家之一般物價指數進行重編，因此美國企業應對其國內和國外的通貨膨脹情形保持相同的關注。

五大策略助企業維持營運彈性

隨著地緣政治和疫情仍持續影響全球經濟下，企業領導人必須為不確定的未來做出計畫，根據《2022 KPMG美國通膨大調查》建議企業採行五點強而有力的策略建立營運彈性：

一、建立一個互聯的企業，使其能夠靈活和敏捷地適應需求和供應方的變化。 二、利用數位能力，使整個企業藉資料驅動進行決策。 三、建立數位優先的思維模式，與員工和生態系統合作夥伴互動，以提高留任率並將業務流程知識制度化。 四、尋求提高資訊透明度和完整性的策略。 五、尋求優化員工組成，提升組織人才；在必要時引進新人才或對現行人員進行技能提升/再訓練。

面對高通膨的商業環境下，陳彩凰認為，企業需重新審視其商業模式，制定新的戰略以加速成長，減輕可能造成的影響，並對外在不確定的因素及早進行規劃。