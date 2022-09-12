IFA國際租稅趨勢解析 全球最低稅負制歐盟2024年上路

2022國際財政協會 （International Fiscal Association, IFA）第74屆年會日前於德國柏林市舉辦，齊聚全球產官學各界代表及經濟合作暨發展組織（OECD）專家一同研討國際租稅最新議題及趨勢。會議主軸聚焦在「道德、科技與大數據時代下之課稅及數位化稅務申報與查核」三大面向。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐有德今（12）日提醒，由本次會議議題可見日趨全球化的稅制與資訊揭露已成為主流，企業從事全球布局及營運時，應依照新思維進行營運交易之安排，亦應以與實質營運活動相符之方式進行稅務規畫。

歐盟期望同英國於2024年初開展全球最低稅負制

IFA本屆年會對於主要針對三項目進行討論：一、全球最低稅負制；二、加密資產及科技與大數據時代下新型態交易模式之稅務議題；三、歐盟草擬之資訊揭露法案。

即便今年多次歐盟財長會議中未獲全體會員國無異議通過，歐盟仍預計於2024年初讓全球最低稅負制在歐盟上路，甚至研擬即便屆時未獲全體會員國通過情況下之上路方案。由此可見，歐盟對於全球最低稅負制在後年起上路似已勢在必行。依照其規畫，「徵稅不足支出原則」（Undertaxed payment rule）亦預計將於2025年上路。此時程與早先公布時程之英國相符，達全球最低稅負制門檻之跨國台商企業可以據此時程進行有效稅率模擬試算並提前規畫因應措施。

大數據與數位化環境下新型態交易資訊揭露與歐盟反避稅制度之進化

徐有德指出，在現今大數據與數位化的時代，全球商業模式推陳出新，各地區如何認定新模式下之收入性質亦將影響其課稅方式，其中牽涉到跨境支付時是否涉及扣繳稅款，能否依照租稅協定進行免稅以避免重複課稅，亦或是所得稅以外之其他稅目如增值稅之考量，不論係作為提供勞務之收款方或給付方，均建議應與專業機構討論以進行事前規畫。此外，從移轉訂價角度而言，大數據及數位化時代下之新交易模式，在決定各個活動價值及利潤分配時，對各地區的徵納雙方而言，也將是全新之挑戰。

本次年會另一個重點即為日新月異之資訊揭露機制與反避稅措施。除了預計於2023年生效之歐盟行政指令第七次修訂（Directive on administrative cooperation, DAC7）要求數位平台申報透過該平台產生之不動產租賃、個人勞務提供等交易之資訊；歐盟近期亦研擬DAC8關於加密資產及電子貨幣交易資訊申報之規定，希望透過擴大資訊揭露範圍達成租稅透明性以確保加密資產相關所得後續得以適當的課稅。反避稅措施方面，亦有新穿透課稅「去殼」草案（Unshell）之草擬，預期將針對主要目的為獲取跨境被動性質所得但未符合最低實質營運標準之歐盟公司予以穿透課稅，以避免無實質歐盟境內控股公司之濫用。

徐有德提醒，在國際間資訊揭露與反避稅制度推陳出新下，台商進行跨國佈局稅務規畫時，務必應先行了解國際制度發展對於現有架構及規畫之影響以評估是否有調整之必要。過去可行之租稅規畫方案不再是永久有效之保證，建議企業應參考國際新制發展以調整租稅規畫方向，勿仍認為因資訊不透明而存有僥倖心態，亦應體認控股公司實質營運活動之重要性，以避免無實質營運之歐洲控股公司在歐盟新法下被「去殼」而做了無效之租稅規畫。