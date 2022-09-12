GRI準則再升級 勤業眾信提三項教戰建議

為強化GRI準則基礎，並使企業對其營運所造成經濟、環境、人群的正負面衝擊有更完善與透明的揭露，全球永續性標準理事會（GSSB）於2021年10月公布《新版GRI通用準則2021》（GRI Universal Standards 2021），預計於2023年1月1日生效。勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務負責人陳盈州資深會計師指出，此次GRI準則改版有三大重點，建議企業留意最新修訂內容，並強化「提升永續報告書資訊揭露的全面性、將人權與盡職調查納入揭露標準、增加永續報導的可信度」三面向，順利依循新版準則要求進行揭露。

GRI準則三大改版重點

勤業眾信秉持推動永續發展的使命，參與企業永續發展協會（BCSD）與全球永續報告協會（GRI）於2022年9月7日舉行的「GRI通用準則2021正體中文版發表會」座談，彙整三大改版重點如下：

一、調整編號、名稱與報導原則：將舊版GRI 101（基礎）、GRI 102（一般揭露）及GRI 103（管理方針），改版為GRI 1（基礎）、GRI 2（一般揭露）及GRI 3（重大主題）；並將報導原則由舊版之四大內容原則與六項品質原則，整併為八項報導原則。

二、提供行業準則、給予明確的重大主題鑑別程序與揭露要求：新版準則新增行業準則，企業需將內部鑑別出的重大主題與其對應，確認是否符合行業預設的衝擊範疇；並依所屬的行業準則進行重大性分析，評估實際及潛在衝擊，最後參照行業準則與內部評分進行衝擊主題的排序。

三、強化核心價值、人權與盡職調查：新版GRI 2（一般揭露）為全面揭露，不再有核心或全面依循之選擇，並強調需將人權與盡職調查納入組織內部管理中。

勤業眾信獻策 助企業迎戰永續進行式

ESG浪潮來襲，企業可留意三大面向，以應即早準備並建立制度，順利接軌國際、維持投資人正向關注，保有永續管理的彈性與效益。

一、提升永續報告書資訊揭露的全面性：企業不僅需於編撰報告書時揭露GRI 2（一般揭露）的所有項目，如果在揭露時發生無法符合要求的情況，則需在GRI內容索引表中說明省略理由，提升報告揭露的透明性。

二、將人權與盡職調查納入揭露標準：企業應增加描述尊重人權及執行盡職調查的特定政策承諾，如：新版準則GRI 2-23政策承諾，企業需說明是否承諾約定執行盡職調查以及是否承諾約定尊重人權，並描述尊重人權的特定政策承諾。值得關注的是，隨著人權議題在全球愈受重視，舊版的人權相關主題準則（如：GRI 409強迫或強制勞動）未來亦會進行修改，現GRI也正在研擬新的人權主題準則。

三、增加永續報導的可信度：企業可透過組成報導專家小組並增強內部控制、尋求外部確信等方式，來提升報告書的可信度。其中新版GRI通用準則中修改較多的重大主題鑑別程序，以往多以企業內部自行制定的決策程序進行，未來企業必需更加注重鑑別程序否符合新版準則的要求；另外，對於新版GRI通用準則特別注重的人權主題與盡職調查，企業是否有人權相關的管理措施及企業施行盡職調查所做的衝擊評估程序與結果，亦可透過第三方確信來確認其程序與資訊揭露的有效性。

根據「上市（櫃）公司編製與申報永續報告書作業辦法」，現行每年應參考GRI準則編製永續報告書的上市（櫃）公司包括：食品工業、化學工業、金融保險業或餐飲收入占營收入50%以上的企業，以及其他不分行業別實收資本額達新臺幣20億元以上之上市（櫃）公司，正體中文版之新版GRI通用準則發布將有助於企業進行轉版。